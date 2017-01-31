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Трамп раскритиковал Демпартию за затягивание утверждения в Конгрессе его назначенцев

Международная панорама
31 января, 14:58 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 31, января. /ТАСС
Ранее президент США отстранил исполняющую обязанности генпрокурора и министра юстиции Салли Йейтс от должности после того, как она выразила сомнение в правомочности ужесточения иммиграционной политики
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ВАШИНГТОН, 31 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на представителей Демократической партии, тормозящих, по его мнению, процесс утверждения в Конгрессе членов его правительства, в частности министра юстиции Джеффа Сешнса. Об этом глава американской администрации написал на своей страничке в социальной сети Twitter.

"Когда же демократы дадут нам утвердить министра юстиции и остальную часть кабинета! - написал он. - Им должно быть стыдно! Неудивительно, что Вашингтон не работает!".

В понедельник Трамп отстранил исполняющую обязанности генерального прокурора и министра юстиции Салли Йейтс от должности после того, как она выразила сомнение в правомочности его указа в области ужесточения иммиграционной политики.

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Исполнять ее обязанности, пока сенатор Джефф Сешнс не будет окончательно утвержден Сенатом, станет федеральный прокурор Восточного округа штата Вирджиния Дана Боэнте.

На прошлой неделе Трамп подписал ряд указов, ужесточающих иммиграционную политику. Он поручил Госдепартаменту и Министерству национальной безопасности на 120 дней приостановить размещение в США беженцев. Глава государства также существенно сократил квоту на прием беженцев Соединенными Штатами: в 2017 финансовом году (начался в октябре 2016 года) американская сторона возьмет к себе не более 50 тысяч человек. Кроме того, он ограничил на 90 дней въезд в США граждан Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана.

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