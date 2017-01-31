Трамп продолжит выполнять указ Обамы о защите прав сексуальных меньшинств

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа продолжит выполнять изданный в 2014 году указ его предшественника Барака Обамы о защите прав сексуальных меньшинств на рабочем месте, сообщает Reuters.

"Президент горд тем, что он был первым кандидатом от Республиканской партии, который упомянул о ЛГБТ-сообществе в своей речи при выдвижении, пообещав при этом защищать это сообщество о насилия и угнетения", - цитирует агентство заявление новой администрации США.

В 2014 году Обама издал указ, который запрещал дискриминацию работников, находящихся на государственной службе и работающих в компаниях, выполняющих контракты федерального правительства, в связи с их сексуальной ориентацией.

После вступления в должность Трампа с официального сайта Белого дома были удалены разделы об ЛГБТ-сообществе и проблеме изменения климата. Обе эти темы занимали важное место в повестке бывшего главы государства.

По словам представителей окружения Трампа, он намерен изменить политику в области борьбы с изменением климата, проводившуюся в период правления Обамы. В связи с этим возникли вопросы, будет ли Трамп придерживаться политики Обамы в сфере защиты прав ЛГБТ-сообщества.