Трамп продолжит выполнять указ Обамы о защите прав сексуальных меньшинств

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МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа продолжит выполнять изданный в 2014 году указ его предшественника Барака Обамы о защите прав сексуальных меньшинств на рабочем месте, сообщает Reuters.
"Президент горд тем, что он был первым кандидатом от Республиканской партии, который упомянул о ЛГБТ-сообществе в своей речи при выдвижении, пообещав при этом защищать это сообщество о насилия и угнетения", - цитирует агентство заявление новой администрации США.
В 2014 году Обама издал указ, который запрещал дискриминацию работников, находящихся на государственной службе и работающих в компаниях, выполняющих контракты федерального правительства, в связи с их сексуальной ориентацией.
После вступления в должность Трампа с официального сайта Белого дома были удалены разделы об ЛГБТ-сообществе и проблеме изменения климата. Обе эти темы занимали важное место в повестке бывшего главы государства.
По словам представителей окружения Трампа, он намерен изменить политику в области борьбы с изменением климата, проводившуюся в период правления Обамы. В связи с этим возникли вопросы, будет ли Трамп придерживаться политики Обамы в сфере защиты прав ЛГБТ-сообщества.