Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.02:
$ 60.09
€ 64.29
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Трамп продолжит выполнять указ Обамы о защите прав сексуальных меньшинств

Международная панорама
31 января, 15:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, января. /ТАСС
Президент горд тем, что он был первым кандидатом от республиканцев, упомянувший о ЛГБТ-сообществе в своей речи при выдвижении
Поделиться
Материал из 1 страницы
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

© EPA/JIM LO SCALZO

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа продолжит выполнять изданный в 2014 году указ его предшественника Барака Обамы о защите прав сексуальных меньшинств на рабочем месте, сообщает Reuters.

"Президент горд тем, что он был первым кандидатом от Республиканской партии, который упомянул о ЛГБТ-сообществе в своей речи при выдвижении, пообещав при этом защищать это сообщество о насилия и угнетения", - цитирует агентство заявление новой администрации США.

Галерея
15 фото

"Сделаем Америку снова великой": 10 ключевых моментов инаугурационной речи Трампа

В 2014 году Обама издал указ, который запрещал дискриминацию работников, находящихся на государственной службе и работающих в компаниях, выполняющих контракты федерального правительства, в связи с их сексуальной ориентацией.

После вступления в должность Трампа с официального сайта Белого дома были удалены разделы об ЛГБТ-сообществе и проблеме изменения климата. Обе эти темы занимали важное место в повестке бывшего главы государства.

По словам представителей окружения Трампа, он намерен изменить политику в области борьбы с изменением климата, проводившуюся в период правления Обамы. В связи с этим возникли вопросы, будет ли Трамп придерживаться политики Обамы в сфере защиты прав ЛГБТ-сообщества. 

Смотрите также

Раздел о правах ЛГБТ-сообщества удален с сайта Белого дома

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд
Страны
США
В других СМИ
Реклама
Фото
8
Акция протеста против ужесточения иммиграционного контроля в США проходит у Белого дома
6
CNN: в США проходят манифестации против ужесточения миграционной политики
10
Десять неизвестных снимков атомной бомбардировки Хиросимы
Интересное
Вид на поле стадиона "Санкт-Петербург"
Строительство на финишной прямой: готовность стадионов к ЧМ-2018
Дом, который построил ТАСС
Россия: времена года
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Компания Ротенберга построит железнодорожные подходы к Керченскому мосту
2
СМИ: инициативная группа в Нидерландах попросила Трампа помочь в расследовании MH17
3
Депутат Рады сообщил о начале частичной эвакуации жителей Авдеевки
4
Юрий Чайка о работе сыновей: в детали их бизнеса я никогда не лез
5
"Силы демократической Сирии" заявили о получении бронетехники от коалиции во главе с США
6
Рогозин высмеял отказ Литвы от претензий на Калининград
7
Юрий Чайка: каждому воздастся!
Темы дня
Реклама