Британские депутаты приступили к обсуждению законопроекта по Brexit

ЛОНДОН, 31 января. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Британские депутаты приступили к обсуждению законопроекта (билля) о введении в действие процедуры выхода Великобритании из ЕС. Двухдневные дебаты, начавшиеся в зале заседаний Палаты общин, являются вторым чтением внесенной на прошлой неделе правительством законодательной инициативы.

На данном этапе депутаты обсуждают законопроект как таковой, не разбирая его детально. По итогам рассмотрения билля во втором чтении депутаты проведут голосование по поводу того, передавать ли законопроект на уровень комитетов, которые уже могут подготовить поправки к тексту.

После этого пройдет итоговое третье чтение билля. Оно запланировано на 8 февраля, после чего обсуждение документа переместится в верхнюю палату - Палату лордов.

Точная дата завершения этого процесса не известна. Премьер-министр Тереза Мэй надеется, что ей удастся получить одобрение депутатов до 31 марта. Именно эту дату она сама определила в качестве крайнего срока для того, чтобы применить статью 50 Лиссабонского договора, запускающую двухлетнюю процедуру выхода страны - члена Евросоюза из сообщества.

Как сообщила сегодня газета Times, Мэй может применить статью 50 уже 9 марта. Однако до этого необходимо заручиться поддержкой парламента.

Вся законодательная инициатива очень краткая и состоит всего из 133 слов, и двух пунктов, наделяющих премьер-министра правом "уведомить в соответствии со статьей 50 (пункт 2) договора о ЕС о намерении Соединенного Королевства выйти из Евросоюза". Текст специально крайне лаконичен, чтобы усложнить задачу внесения в него поправок.