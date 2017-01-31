Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.02:
$ 60.09
€ 64.29
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Британские депутаты приступили к обсуждению законопроекта по Brexit

Международная панорама
31 января, 15:54 дата обновления: 31 января, 16:04 UTC+3
По итогам двухдневных дебатов пройдет голосование, где депутаты решат, передавать ли законопроект на уровень комитетов, которые уже могут подготовить поправки к тексту
Поделиться
Материал из 1 страницы

ЛОНДОН, 31 января. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Британские депутаты приступили к обсуждению законопроекта (билля) о введении в действие процедуры выхода Великобритании из ЕС. Двухдневные дебаты, начавшиеся в зале заседаний Палаты общин, являются вторым чтением внесенной на прошлой неделе правительством законодательной инициативы.

Смотрите также
Сторонники Brexit победили: реакция рынков и политиков

На данном этапе депутаты обсуждают законопроект как таковой, не разбирая его детально. По итогам рассмотрения билля во втором чтении депутаты проведут голосование по поводу того, передавать ли законопроект на уровень комитетов, которые уже могут подготовить поправки к тексту.

После этого пройдет итоговое третье чтение билля. Оно запланировано на 8 февраля, после чего обсуждение документа переместится в верхнюю палату - Палату лордов.

Точная дата завершения этого процесса не известна. Премьер-министр Тереза Мэй надеется, что ей удастся получить одобрение депутатов до 31 марта. Именно эту дату она сама определила в качестве крайнего срока для того, чтобы применить статью 50 Лиссабонского договора, запускающую двухлетнюю процедуру выхода страны - члена Евросоюза из сообщества.

Как сообщила сегодня газета Times, Мэй может применить статью 50 уже 9 марта. Однако до этого необходимо заручиться поддержкой парламента.
Вся законодательная инициатива очень краткая и состоит всего из 133 слов, и двух пунктов, наделяющих премьер-министра правом "уведомить в соответствии со статьей 50 (пункт 2) договора о ЕС о намерении Соединенного Королевства выйти из Евросоюза". Текст специально крайне лаконичен, чтобы усложнить задачу внесения в него поправок. 

Смотрите также

Times: Мэй запустит механизм Brexit 9 марта
Британское правительство опубликует Белую книгу с планом по Brexit
Путь к Brexit лежит через парламент: британский Верховный суд отклонил апелляцию кабмина

 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Выход Великобритании из ЕС
Страны
Великобритания
В других СМИ
Реклама
Фото
8
Акция протеста против ужесточения иммиграционного контроля в США проходит у Белого дома
6
CNN: в США проходят манифестации против ужесточения миграционной политики
10
Десять неизвестных снимков атомной бомбардировки Хиросимы
Интересное
Вид на поле стадиона "Санкт-Петербург"
Строительство на финишной прямой: готовность стадионов к ЧМ-2018
Дом, который построил ТАСС
Россия: времена года
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
ДНР и ЛНР призвали Путина, Трампа и Меркель остановить преступления Киева
2
Киев потерял 17 человек убитыми и ранеными при попытке прорыва на юге ДНР
3
СМИ: инициативная группа в Нидерландах попросила Трампа помочь в расследовании MH17
4
Врач больницы в Подольске не признает вину в насилии над пациенткой
5
Росавиация: Международная комиссия намеренно затягивает расследование крушения MH17
6
Рогозин высмеял отказ Литвы от претензий на Калининград
7
ЕС призвал к немедленному прекращению огня под Авдеевкой
Темы дня
Реклама