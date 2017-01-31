Группа российских журналистов попала в Донецке под обстрел украинских силовиков

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ДОНЕЦК, 31 января. /ТАСС/. Группа местных и российских журналистов попала под обстрел со стороны украинских силовиков в Киевском районе Донецка.
Об этом сообщило Донецкое агентство новостей.
"Инцидент произошел в районе дома № 4 по улице Чапаева", - говорится в сообщении.
По данным агентства, под обстрел попали "журналисты российских телеканалов НТВ и Lifenews, а также сотрудники МЧС республики и представители местной администрации",
В настоящий момент журналисты укрылись в подъезде одного из жилых домов. Обстрел территории продолжается.
29 января съемочная группа НТВ уже попадала под обстрел украинских силовиков в Макеевке.