Нетаньяху разрешил строительство еще 3 тыс. домов для поселенцев на Западном берегу

ТЕЛЬ-АВИВ, 1 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Руководство Израиля санкционировало строительство еще 3 тыс. единиц жилья для еврейских поселенцев на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху в Twitter.

"Я утвердил предложение министра обороны о строительстве дополнительно еще более 3 тыс. новых единиц жилья в Иудее и Самарии (израильcкое обозначение Западного берега - прим. корр. ТАСС)", - указал израильский премьер.

סיכמתי עם שר הביטחון על בנייה נוספת של למעלה מ-3,000 יחידות דיור חדשות ביהודה ושומרון — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) 31 January 2017

Неделю назад Нетаньяху и министр обороны страны Авигдор Либерман одобрили строительство 2,5 тыс. единиц жилья в еврейских поселениях на Западном берегу реки Иордан.

Кроме этого, ранее израильские власти одобрили также возведение более 700 единиц жилья в Восточном Иерусалиме.

23 декабря 2016 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию 2334 с требованием к Израилю немедленно прекратить поселенческую деятельность на оккупированных палестинских территориях. Документ поддержали 14 членов Совбеза, в то время как делегация США при голосовании воздержалась, не вняв призывам еврейского государства заблокировать резолюцию. Израиль уже тогда заявил, что не будет выполнять ее положения.