По указу Трампа армия направила инженеров для прокладки нефтепровода в Северной Дакоте

НЬЮ-ЙОРК, 1 февраля. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Части военных инженеров направлены на оказание поддержки в завершении строительства нефтепровода Dakota Access Pipeline в американском штате Северная Дакота. Об этом сообщил во вторник сенатор Конгресса США Джон Ховен (республиканец от штата Северная Дакота) по итогам разговора с вице-президентом Майклом Пенсом и исполняющим обязанности министра Армии (сухопутных сил) Робертом Спиром.

В свою очередь племя сиу сообщило, что опротестует в судебном порядке правомочность решения Вашингтона об отправке частей военных инженеров. Индейцы назвали соответствующее заявление сенатора Конгресса США Джона Ховена "разочаровывающим, однако не удивительным". "Это не официальное размещение (частей), а уведомление о неизбежной помощи в завершении строительства", - уточнило племя.

В случае завершения всех формальностей со стороны федеральных властей индейцы обещали "самым решительным образом предпринимать контрдействия юридического порядка". "Мы на данный момент не получали официального уведомления о временной приостановке или отмене исследования воздействия проекта на экологию", - пояснили представители племени.

Президент США Дональд Трамп ранее подписал указ о возобновлении строительства Dakota Access Pipeline, отменив таким образом распоряжение своего предшественника Барака Обамы. "Сегодня и. о. министра Армии Роберт Спир информировал нас, что он направил военных инженеров с целью завершить прокладку этого трубопровода. Это позволит частной компании завершить проект, который должен и будет реализован с соблюдением всех норм безопасности, касающихся земель племени сиу", - указал сенатор.

Строительство трубопровода Dakota Access Pipeline обойдется в $3,8 млрд, по нему нефть из штата Северная Дакота будет поступать в Иллинойс. Магистраль пересечет реку Миссури возле земель индейцев сиу на границе Северной и Южной Дакоты. Противники проекта утверждают, что из-за нефтепровода не только ухудшится ситуация с безопасностью и доступом к питьевой воде для сиу и миллионов людей, живущих вниз по течению Миссури, но и будут уничтожены священные для индейцев места.

На одном из участков прокладки нефтепровода в Северной Дакоте в последние месяцы постоянно проходили демонстрации. Правоохранительные органы неоднократно проводили аресты участников акции. В начале декабря прошлого года власти США объявили, что отказываются от утвержденного маршрута нефтепровода и рассмотрят альтернативные варианты его прокладки.