Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.02:
$ 60.09
€ 64.29
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СБ ООН призвал к скорейшему возобновлению переговоров по Сирии

Международная панорама
1 февраля, 6:04 UTC+3 ООН /Корр. ТАСС, Олег Зеленин
В Совбезе также отметили необходимость соблюдения режима прекращения боевых действий
Поделиться
Материал из 1 страницы

ООН, 1 февраля. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Совет Безопасности ООН приветствовал состоявшиеся в январе в Астане переговоры между Дамаском и оппозицией и призвал как можно скорее возобновить дискуссии между ними под эгидой ООН. В принятом заявлении члены СБ назвали встречу в казахстанской столице "важным шагом" в направлении перезапуска переговорного процесса в Женеве.

Смотрите также
Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик
ООН считает создание зон безопасности в Сирии рисковым маневром

Они призвали специального посланника генерального секретаря по Сирии Стаффана де Мистуру "возобновить переговоры в Женеве как можно скорее, а также призвали сирийские стороны участвовать в них в духе доброй воли и без предварительных условий".

В Совбезе подчеркнули необходимость соблюдения режима прекращения боевых действий в Сирии, продолжения усилий по политическому урегулированию конфликта, а также указали на важность борьбы с террористическими группировками. Текст заявления для печати был предложен делегацией России.

В понедельник СБ ООН провел закрытую встречу с участием де Мистуры. Эмиссар по итогам дискуссий сообщил журналистам, что планирует возобновить дискуссии между Дамаском и оппозицией 20 февраля.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии
Страны
Сирия
В других СМИ
Реклама
Фото
11
Демоны Страны Басков: языческий карнавал на севере Испании
8
Акция протеста против ужесточения иммиграционного контроля в США проходит у Белого дома
6
CNN: в США проходят манифестации против ужесточения миграционной политики
Интересное
Вид на поле стадиона "Санкт-Петербург"
Строительство на финишной прямой: готовность стадионов к ЧМ-2018
Дом, который построил ТАСС
Россия: времена года
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Известия": в правительстве принято решение о повышении пенсионного возраста
2
Биатлонист Фуркад удалил оскорбительный комментарий в отношении Логинова
3
Госдеп призвал к немедленному возобновлению перемирия на востоке Украины
4
SZ: Берлин обвинил Киев в обострении ситуации в Донбассе
5
Юрий Чайка: каждому воздастся!
6
"Умные" кассы, индексация пенсий и маркировка лекарств: что ждет россиян с 1 февраля
7
Общественная палата РФ разработала концепцию "мягкого" повышения пенсионного возраста в РФ
Темы дня
Реклама