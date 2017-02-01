СБ ООН призвал к скорейшему возобновлению переговоров по Сирии

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ООН, 1 февраля. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Совет Безопасности ООН приветствовал состоявшиеся в январе в Астане переговоры между Дамаском и оппозицией и призвал как можно скорее возобновить дискуссии между ними под эгидой ООН. В принятом заявлении члены СБ назвали встречу в казахстанской столице "важным шагом" в направлении перезапуска переговорного процесса в Женеве.
Они призвали специального посланника генерального секретаря по Сирии Стаффана де Мистуру "возобновить переговоры в Женеве как можно скорее, а также призвали сирийские стороны участвовать в них в духе доброй воли и без предварительных условий".
В Совбезе подчеркнули необходимость соблюдения режима прекращения боевых действий в Сирии, продолжения усилий по политическому урегулированию конфликта, а также указали на важность борьбы с террористическими группировками. Текст заявления для печати был предложен делегацией России.
В понедельник СБ ООН провел закрытую встречу с участием де Мистуры. Эмиссар по итогам дискуссий сообщил журналистам, что планирует возобновить дискуссии между Дамаском и оппозицией 20 февраля.