Как закончилась "холодная война": 25 лет Кэмп-Дэвидской декларации

Кэмп-Дэвид – загородная резиденция президентов США. В нескольких километрах от нее расположен бункер и центр экстренного военного управления страной "Равен Рок", известный как "резервный Пентагон". Именно в Кэмп-Дэвиде Франклин Рузвельт встречался в мае 1943 года с британским премьером Уинстоном Черчиллем, а в 1978 году здесь подписывали мир президенты Израиля и Египта. Сюда же отправился во время своего первого визита в США в качестве президента России Борис Ельцин.

Ковбойские сапоги для "друга Бориса"

В своих мемуарах "Революции, войны и мир" Государственный секретарь США в администрации Буша-старшего Джеймс Бейкер делится мнением, что во время поездки "главной задачей Бориса Ельцина было продемонстрировать себя миру в качестве нового российского лидера и в этом качестве подписать исторический документ".

СПЕЦПРОЕКТ Хроника распада Советского Союза Главные события 1991 года в свидетельствах участников

Действительно, Ельцина в мире на тот момент знали не очень хорошо, хотя президентом России он был избран еще летом 1991 года. Тот же Бейкер в декабре 1991 года большую часть своего визита в Москву посвятил общению не с Ельциным, а с Михаилом Горбачевым, когда "политический вес" последнего был близок к нулю, а возглавляемое им государство доживало последние дни.

Организаторы визита также всячески подчеркивали, что это не просто очередная встреча лидеров государств, но еще и первая встреча, в который участвует первый демократически избранный лидер новой России. Естественно, что приехать он должен был не просто с обычным рабочим визитом, а с визитом "историческим".

Любопытно, что день подписания декларации, 1 февраля, это еще и день рождения Бориса Ельцина, которому в Кэмп-Дэвиде исполнился 61 год. По этому случаю американский коллега вручил российскому президенту "настоявший американский торт" и традиционные ковбойские сапоги с вышитыми инициалами "Б.Е".

Текст декларации действительно был историческим. Первый пункт гласил: "Россия и Соединенные Штаты не рассматривают друг друга в качестве потенциальных противников. Отныне отличительной чертой их отношений будут дружба и партнерство..."



С визита в загородную резиденцию лидера США Ельцин стал называть Буша "другом Джорджем", а тот его в ответ "другом Борисом".

Текст Кэмп-Дэвидской декларации действительно был историческим. Первый и самый главный пункт гласил: "Россия и Соединенные Штаты не рассматривают друг друга в качестве потенциальных противников. Отныне отличительной чертой их отношений будут дружба и партнерство, основанные на взаимном доверии". Теперь "холодную войну" можно было официально считать оконченной.

Решительный Кремль и нерешительный Белый Дом

Вместе с тем декларация страдала от отсутствия конкретики, даже самые общие фразы были предельно обтекаемыми. Причем отсутствие в декларации конкретных положений, которые впоследствии можно было бы использовать как отправные точки для развития российско-американского диалога, объяснялось, прежде всего, позицией американской стороны.

Например, как впоследствии вспоминал министр иностранных дел России и член российской делегации Андрей Козырев, американцы отвергли предложения Москвы прямо записать в документы положение о "союзничестве" между Россией и США. "Мы используем переходные формулировки, потому что не хотим действовать так, будто все наши проблемы решены", - заявил Джордж Буш во время пресс-конференции по итогам встречи.

Переходные формулировки стали вечными

Не получило поддержки Белого дома и предложение Кремля увязать с принятием декларации отмену так называемой "Поправки Джексона – Вэника", положения 1974 года, которое ограничивало торговлю США со странами, препятствующими свободному выезду своих граждан. На СССР нормы поправки распространялись в связи с ограничениями на эмиграцию в Израиль, но в 1992 году таких ограничений в России уже не существовало. Тем не менее, поправку в отношении Москвы отменили только в 2012 году.

И если Ельцин прямо на пресс-конференции в Кэмп-Дэвиде предлагал обоюдное сокращение ядерных боеголовок до 2500 единиц, то Буш настаивал на "детальном изучении вопроса экспертами". Изучали долго. Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений СНВ-2, подписанный в 1993 году, предполагал гораздо меньшее сокращение арсеналов, а главное – он так и не вступил в силу. Договор СНВ-3, который примерно соответствует предложениям Ельцина образца 1991 года, заключили лишь в 2010 году.

Зерно вместо долларов

Экономическая ситуация и положение обычных граждан в России тем временем становились все более трудным: в самом разгаре была непопулярная и болезненная "шоковая терапия" – реформа по либерализации цен. Только за январь 1992 года инфляция составила 346%. В этих условиях российскую делегацию живо интересовал вопрос экономической помощи.

Нельзя сказать, что на этом направлении вообще не было успехов. Егор Гайдар, также включенный в состав делегации, позже в книге "Дни поражений и побед" писал: "Особенно важным было, что столь волновавшая меня загрузка в американских портах зерна для России стала практически бесперебойной".

Но команда молодых реформаторов рассчитывала на гораздо более серьезную помощь, а по итогам визита не получила ее. Банкир Петр Авен, в 1992 году занимавший пост министра внешнеэкономических связей, во время беседы с бывшим Госсекретарем Джеймсом Бейкером, записанной для журнала Forbes, констатировал: "В 1992 году мы получили $1 млрд от МВФ. И ничего – от западных правительств. Когда в конце 1990-х кризис случился в Мексике, она в течение нескольких дней получила $40 млрд от США". Бейкер оправдывался в том смысле, что Вашингтону "политически было очень трудно обосновать экономическую помощь России, с которой мы боролись 40 лет".

В 1992 году мы получили $1 млрд от МВФ. И ничего – от западных правительств. Когда в конце 1990-х кризис случился в Мексике, она в течение нескольких дней получила $40 млрд от США Петр Авен в 1992 году - министр внешнеэкономических связей России

Если в декларации говориться, что "руководители и народы двух великих стран пришли к согласию", то за четыре дня до ее подписания Буш, выступая в Конгрессе, для внутреннего американского потребителя рассказывал не о "согласии", а о том, что "с помощью Бога Соединенные Штаты победили в "холодной войне". При таком раскладе внятно объяснить американскому Конгрессу и народу необходимость помочь Москве Буш, очевидно, не мог.

Впрочем, лавры президента-победителя над коммунизмом не помогли Бушу переизбраться. В том же 1992 году он уступил на выборах демократу Биллу Клинтону. Кэмп-Дэвидская президентская декларация в большей части так и осталась текстом о благих намерениях.

Андрей Веселов