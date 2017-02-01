300 тыс. французов подписали петицию с требованием к жене Фийона вернуть деньги в казну

ПАРИЖ, 1 февраля. /Корр. ТАСС Сергей Щербаков/. Скандал вокруг Франсуа Фийона, кандидата на президентских выборах во Франции, набирает обороты. Как сообщают французские СМИ, более 300 тысяч человек подписали петицию с требованием к его супруге Пенелопе Фйион вернуть в казну выплаченные ей деньги за "фиктивную работу" в парламенте.

Петиция под названием "Госпожа Фийон, верните нам деньги" появилась в интернете меньше недели назад - 27 января. Однако она уже получила широкое хождение в соцсетях. Автором призыва является член муниципального совета города Пюто Кристоф Гребер. "Госпожа Фийон, если вы действительно не выполняли никакой работы, то верните выплаченные Вам деньги в казну Национального собрания и, таким образом, французскому народу", - написал он.

"Пенелопагейт"

По данным газеты Canard enchaîné , супруга Франсуа Фйиона на протяжении нескольких лет числилась в качестве его помощника и получала за это соответствующее жалованье, но при этом "не выполняла никакой конкретной работы". Как утверждает издание, за это время Пенелопа Фийон получила из казны в общей сложности около 900 тыс. евро. Также она числилась в штате редакции литературного издания Revue des Deux Mondes, владельцем которого является друг Фийона.

Кроме того, по данным газеты, политик во время работы в Сенате в период с 2005 по 2007 годы зачислил в свой парламентский аппарат двух собственных детей, которым в общей сложности было выплачено вознаграждение в размере €,84 тыс.

Скандал принял весьма серьезный оборот. Местные СМИ окрестили дело "Пенелопагейт", поскольку он рискует оказать влияние на исход предвыборной кампании Фийона, долгое время считавшегося бесспорным фаворитом. Уже через несколько часов после появления публикации в Canard enchaîné французская прокуратура начала предварительное расследование.

На этом фоне политический рейтинг Фийона резко пополз вниз. Как сообщает телеканал BFM-TV, около 70% французов сегодня придерживаются негативного мнения об этом кандидате, который до этого являлся фаворитом предвыборной гонки.