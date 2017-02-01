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Украинские радикалы облили краской вход в центральное отделение Сбербанка в Киеве

Международная панорама
1 февраля, 14:46 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 1, февраля. /ТАСС
Служба безопасности помешала вандалам попасть внутрь отделения
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КИЕВ, 1 февраля. /ТАСС/. Центральное отделение Сбербанка в центре Киева вновь стало объектом для нападения радикалов из партии "Национальный корпус".

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На фотографиях, которые очевидцы публикуют в социальных сетях, видно, что фасад отделения полностью обклеен антироссийскими листовками, а входная дверь и крыльцо залиты красной краской. По предварительной информации, служба безопасности помешала вандалам попасть внутрь учреждения.

В пресс-службе "Национального корпуса" действия радикалов объяснили желанием призвать украинских вкладчиков бойкотировать деятельность Сбербанка и забрать свои вклады. Там также подчеркнули, что "полиция, прибывшая на место событий, никак не реагировала на акцию".

Аналогичную акцию "Национальный корпус" проводил 30 января. Тогда националисты пикетировали не только Сбербанк, но и другие дочерние отделения российских банков, работающих на Украине. Радикалы пообещали, что подобные "акции" будут бессрочными. По их мнению, они защищают национальные экономические интересы Украины, где российские финансовые учреждения занимают 15% банковской сферы.

Сбербанк - украинский коммерческий банк, организация является на 100% дочерней организацией банка Сбербанк (Россия) и входит в Международную группу Сбербанк.

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