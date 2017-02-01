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Мэй назвала ошибочной иммиграционную политику Трампа

Международная панорама
1 февраля, 16:06 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Игорь Броварник
Подобная политика "сеет распри", уверена премьер-министр Великобритании
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ЛОНДОН, 1 февраля. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Иммиграционная политика президента США Дональда Трампа является ошибочной и не будет применяться в Великобритании. Об этом в британском парламенте заявила премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй, отвечая на вопросы депутатов.

"Относительно политики, проводимой президентом Трампом, позиция этого правительства состоит в том, что она является ошибочной. Мы не стали бы делать подобного. За шесть лет, будучи министром внутренних дел, я никогда не применяла подобную политику. Мы полагаем, что она сеет распри и является неправильной", - сказала она.

Ранее Трамп подписал указ, предусматривающий приостановку на 120 дней программы размещения в США беженцев. Он также ограничил на 90 дней въезд в страну граждан Сирии, Ирака, Ирана, Сомали, Судана, Ливии и Йемена.

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