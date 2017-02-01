Следователи по делу Пенелопы Фийон допрашивают мэра города Сабле-сюр-Сарт

ПАРИЖ, 1 февраля. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Французские следователи проводят допрос депутата Европейского парламента и мэра города Сабле-сюр-Сарт - Марка Жулара. Именно он был основным работодателем Пенелопы Фийон в Национальном собрании Франции, заступив на место Франсуа Фийона в 2002 году после того, как тот был назначен премьер-министром Франции.

Как сообщает AFP, допрос по делу о возможном хищении государственных средств в Национальном собрании Франции проводится Центральным управлением по борьбе с коррупцией и финансовыми нарушениями, распложенном в Нантере, западнее Парижа.

По данным газеты Le Canard enchaine, именно Жулар значительно увеличил Пенелопе Фийон и без того немалую заработную плату, назначенную ей первоначально ее же собственным мужем-депутатом. В конечном счете месячное жалование Пенелопы Фийон, не выполнявшей, по утверждениям "Канар аншене," никакой работы и не появлявшейся в Национальном собрании, достигали при Марке Жуларе €10 тыс. 167. При этом она превышала денежное содержание самого депутата Жулара.

По данным газеты Le Canard enchaine, в общей сложности Пенелопа Фийон получила около €900 тыс., числясь также в штате редакции литературного издания Revue des Deux Mondes, владельцем которого является друг Фийона.

Кроме того, по данным газеты, Франсуа Фийон во время работы в Сенате в период с 2005 по 2007 годы зачислил в свой парламентский аппарат двух собственных детей, которым в общей сложности было выплачено вознаграждение в размере €84 тыс.

Скандал принял весьма серьезный оборот. Местные СМИ окрестили дело "Пенелопагейт", поскольку он рискует оказать влияние на исход предвыборной кампании Фийона, долгое время считавшегося бесспорным фаворитом. Уже через несколько часов после появления публикации в Le Canard enchaine французская прокуратура начала предварительное расследование.