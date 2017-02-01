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Украинские националисты совершили нападения на семь отделений российских банков в Киеве

Международная панорама
1 февраля, 18:28 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 1, февраля. /ТАСС
Несколько десятков человек собрались возле центрального отделения Сбербанка, а также отделений Проминвестбанка, ВТБ, БМ-банка, а также Альфа-банка
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КИЕВ, 1 февраля. /ТАСС/. Семь отделений банков, которые работают в Киеве как дочерние подразделения российских кредитных организаций, подверглись нападению со стороны украинских радикалов. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.

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"Активисты находятся около семи финансовых учреждений в Шевченковском и Святошинском районах столицы. Группы мужчин в камуфляжной форме проводят акции у банковских отделений. Они облили красной краской фасады зданий и оклеили окна и двери плакатами", - говорится в сообщении. Как отметили в полиции, информация о данных хулиганских действиях внесена в реестр уголовных правонарушений.

Как свидетельствуют видеоматериалы и фотографии, опубликованные самими радикалами из партии "Национальный корпус", несколько десятков человек  собрались возле центрального отделения Сбербанка, а также отделений Проминвестбанка (99,7% акций принадлежит ВЭБ), ВТБ, БМ-банка, а также Альфа-банка.

В пресс-службе "Национального корпуса" действия радикалов пояснили желанием призвать украинских вкладчиков бойкотировать деятельность Сбербанка и забрать свои вклады. Там также подчеркнули, что "полиция, прибывшая на место событий, никак не реагировала на акцию". Радикалы заявили, что будут продолжать акции протеста до тех пор, пока банки РФ не прекратят свое существование на Украине.

Аналогичную акцию "Национальный корпус" проводил 30 января. Тогда националисты пикетировали Сбербанк и другие дочерние отделения российских банков, работающих на Украине. По мнению радикалов, они такими акциями защищают национальные экономические интересы Украины, где российские финансовые учреждения занимают 15 процентов банковской сферы.

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