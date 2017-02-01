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Комитет Конгресса США одобрил кандидатуру Джеффа Сешнса на пост главы минюста

Международная панорама
1 февраля, 19:36 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Борис Макаров
Теперь его кандидатура должна быть одобрена Сенатом полного состава
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Джефф Сешнс

Джефф Сешнс

© AP Photo/Alex Brandon

ВАШИНГТОН, 1 февраля. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Профильный комитет Сената Конгресса США одобрил кандидатуру сенатора Джеффа Сешнса на пост министра юстиции и генерального прокурора США.

Теперь его кандидатура должна быть одобрена Сенатом полного состава.

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Сешнс является сторонником сокращения налогов и госрасходов, за что получил прозвище Бюджетный ястреб. Поддержал иракскую кампанию Джорджа Буша-младшего в 2003 году, но критиковал внешнюю политику Барака Обамы, выступая против насильственной смены авторитарных режимов.

До включения в команду Трампа занимал жесткую позицию по отношению к РФ, считая, что США должны остановить "агрессию Путина на Украине". Однако впоследствии выступил за нормализацию отношений с Россией.

Президент США Дональд Трамп в понедельник вечером отстранил исполняющую обязанности генерального прокурора и министра юстиции Салли Йейтс от должности после того, как она выразила сомнение в правомочности указа в области ужесточения иммиграционной политики.

В Белом доме отметили, что Йейтс была назначена в период работы администрации экс-президента Барака Обамы и неважно справлялась с обеспечением охраны границ и борьбой с нелегальной иммиграцией.

Дана Боэнте, федеральный прокурор Восточного округа Вирджинии, временно назначен исполняющим обязанности главы министерства юстиции до тех пор, пока Сешнс не будет окончательно утвержден Сенатом.

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Сешнс, Джефф Трамп, Дональд
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