CNN: Марин Ле Пен выступила с критикой санкций Запада против России

Футболисты "Зенита" сыграли вничью с "Оддом" в товарищеском матчеСпорт 1 февраля, 20:34
Бывший адвокат Полонского отсудил у бизнесмена $5 млн в суде ЛондонаПроисшествия 1 февраля, 20:30
Вдова первого президента России впервые зачитала отрывки из своей будущей книги о ЕльцинеНовости Урала 1 февраля, 20:27
AS: "Райо Вальекано" отменил аренду футболиста Зозули из-за недовольства фанатовСпорт 1 февраля, 20:25
Курс на "Барселону": как идет реконструкция стадиона "Динамо"Спорт 1 февраля, 20:24
Светлана Кузнецова вышла в четвертьфинал турнира в Санкт-ПетербургеСпорт 1 февраля, 20:22
PR на президентской гонке: старые досье WikiLeaks на Ле Пен, Фийона и МакронаМеждународная панорама 1 февраля, 20:16
В США в ходе учений истребители ошибочно открыли огонь по военнымПроисшествия 1 февраля, 20:14
Посол РФ в Норвегии опроверг информацию о его вызове в МИД королевстваПолитика 1 февраля, 20:08
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ПАРИЖ, 1 февраля. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Лидер французского "Национального фронта" Марин Ле Пен считает глубоко ошибочным решением введение Западом санкций против России. Об этом она заявила в интервью телеканалу CNN.
"Эти санкции против России - нечто совершенно глупое. Они не решили ни одной из проблем, они не позволили улучшить ситуацию. Все, к чему они привели, это к созданию серьезнейших экономических проблем для самого же Европейского союза", - сказала Ле Пен.
При этом она призвала Запад "отойти от взглядов времен холодной войны". Ле Пен также подчеркнула, что "отнюдь не считает, что Россия захватила Крым".