CNN: Марин Ле Пен выступила с критикой санкций Запада против России

ПАРИЖ, 1 февраля. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Лидер французского "Национального фронта" Марин Ле Пен считает глубоко ошибочным решением введение Западом санкций против России. Об этом она заявила в интервью телеканалу CNN.

"Эти санкции против России - нечто совершенно глупое. Они не решили ни одной из проблем, они не позволили улучшить ситуацию. Все, к чему они привели, это к созданию серьезнейших экономических проблем для самого же Европейского союза", - сказала Ле Пен.

При этом она призвала Запад "отойти от взглядов времен холодной войны". Ле Пен также подчеркнула, что "отнюдь не считает, что Россия захватила Крым".