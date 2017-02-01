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CNN: Марин Ле Пен выступила с критикой санкций Запада против России

Международная панорама
1 февраля, 20:07 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Михаил Тимофеев
Лидер французского "Национального фронта" призвала Запад отойти от взглядов времен холодной войны
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Марин Ле Пен

Марин Ле Пен

© Sylvain Lefevre/Getty Images

ПАРИЖ, 1 февраля. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Лидер французского "Национального фронта" Марин Ле Пен считает глубоко ошибочным решением введение Западом санкций против России. Об этом она заявила в интервью телеканалу CNN.

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"Эти санкции против России - нечто совершенно глупое. Они не решили ни одной из проблем, они не позволили улучшить ситуацию. Все, к чему они привели, это к созданию серьезнейших экономических проблем для самого же Европейского союза", - сказала Ле Пен.

При этом она призвала Запад "отойти от взглядов времен холодной войны". Ле Пен также подчеркнула, что "отнюдь не считает, что Россия захватила Крым".

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Санкции в отношении России
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