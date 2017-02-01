Трамп в курсе обострения на востоке Украины

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ВАШИНГТОН, 1 февраля. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Президент США Дональд Трамп в курсе обострения ситуации на востоке Украины. Об этом заявил на регулярном брифинге для журналистов официальный представитель Белого дома Шон Спайсер, отвечая на вопрос журналистов.
"Президент в курсе того, что происходит на Украине", - сказал пресс-секретарь. По его словам, главу государства, в частности, "проинформировали на этот счет члены Совета нацбезопасности США".