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Трамп в курсе обострения на востоке Украины

Международная панорама
1 февраля, 22:28 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Борис Макаров
Официальный представитель Белого дома Шон Спайсер отметил, что главу государства, проинформировали на этот счет члены Совета нацбезопасности США
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ВАШИНГТОН, 1 февраля. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Президент США Дональд Трамп в курсе обострения ситуации на востоке Украины. Об этом заявил на регулярном брифинге для журналистов официальный представитель Белого дома Шон Спайсер, отвечая на вопрос журналистов.

"Президент в курсе того, что происходит на Украине", - сказал пресс-секретарь. По его словам, главу государства, в частности, "проинформировали на этот счет члены Совета нацбезопасности США".

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Персоны
Спайсер, Шон Трамп, Дональд
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