Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.02:
$ 60.31
€ 65.03
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Нетаньяху сформировал группу по созданию нового поселения взамен эвакуируемого форпоста

Международная панорама
1 февраля, 23:30 UTC+3 ТЕЛЬ-АВИВ /Корр. ТАСС, Андрей Широков
"Группа незамедлительно приступит к работе по определению местоположения будущего поселения", - сообщили в канцелярии израильского премьера
Поделиться
Материал из 1 страницы

ТЕЛЬ-АВИВ, 1 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сформировал рабочую группу с участием представителей поселенцев для создания нового еврейского поселения на Западном берегу реки Иордан для жителей ликвидируемого в соответствии с решением Высшего суда справедливости Израиля поселенческого форпоста Амона. Об этом сообщила в распространенном коммюнике канцелярия израильского премьера.

"Нетаньяху сформировал сегодня рабочую группу, задачей которой станет создание нового поселения, как и было обещано поселенцам полтора месяца назад", - говорится в документе. В канцелярии добавили, что "в состав группы войдут представители поселенцев, помощник министра обороны по делам поселений и глава канцелярии премьер-министра".

Смотрите также
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Нетаньяху назвал резолюцию по поселениям попыткой навязать Израилю условия урегулирования

"Группа незамедлительно приступит к работе по определению местоположения будущего поселения", - добавили в ведомстве премьера.

Эвакуация Амоны

В настоящий момент на Западном берегу продолжается начавшаяся утром в среду операция по эвакуации и дальнейшему сносу порядка 40 строений незаконного поселенческого форпоста Амона. В ней участвуют около трех тыс. полицейских и солдат, которым противостоят несколько сотен жителей форпоста и противников его сноса.

Полицейские постепенно оттесняют жителей Амоны, предварительно эвакуируя их из домов, в которых они забаррикадировались. "На настоящий момент эвакуированы около 30 строений", - указали в полицейской пресс-службе.

По ее данным, с начала операции "задержаны 13 подозреваемых в нарушении общественного порядка, нападении на сотрудников полиции и воспрепятствовании полицейским при выполнении ими служебных обязанностей". В столкновениях ранения легкие ранения получили более 20 полицейских, полтора десятка из них были госпитализированы в течение дня, но "большинство из них уже выписались после курса лечения", указали в пресс-службе полиции.

Газета Haaretz сообщает, что операция по эвакуации будет продолжаться и ночью.

История вопроса

Израильская полиция уже демонтировала незаконный поселенческий форпост Амона в начале февраля 2006 года. Операция тогда сопровождалась массовыми столкновениями солдат и полицейских с тысячами израильских ультраправых. По данным армии, тогда получили ранения 135 человек, в том числе 65 сотрудников служб безопасности.

Форпост был вновь возведен в последующие годы, однако в 2008 году Высший суд справедливости Израиля постановил осуществить эвакуацию населения форпоста и снести все его строения.

После многочисленных отсрочек суд в декабре 2016 года установил крайнюю дату сноса - 8 февраля 2017 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Нетаньяху, Биньямин
Страны
Израиль
В других СМИ
Реклама
Фото
12
Последствия обстрела в Донецке
11
Демоны Страны Басков: языческий карнавал на севере Испании
8
Акция протеста против ужесточения иммиграционного контроля в США проходит у Белого дома
Интересное
Невольник чести. Последняя дуэль Александра Пушкина
"Зеленый свет" "зеленой" экономике: Россия на пути к устойчивому развитию
Россия: времена года
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: Савченко назвала Порошенко врагом украинского народа
2
После ДТП с девятью погибшими в Новой Москве возбуждено уголовное дело
3
Глава ФСБ поручил установить пограничную зону в приграничных с Белоруссией регионах РФ
4
Минобороны РФ выразило протест военному атташе Украины из-за действий украинского Ан-26
5
Причиной ДТП с девятью погибшими в Новой Москве стал выезд машины на встречную полосу
6
Светлана Кузнецова вышла в четвертьфинал турнира в Санкт-Петербурге
7
Рекс Тиллерсон утвержден 69-м госсекретарем США
Темы дня
Реклама