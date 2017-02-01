Нетаньяху сформировал группу по созданию нового поселения взамен эвакуируемого форпоста

ТЕЛЬ-АВИВ, 1 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сформировал рабочую группу с участием представителей поселенцев для создания нового еврейского поселения на Западном берегу реки Иордан для жителей ликвидируемого в соответствии с решением Высшего суда справедливости Израиля поселенческого форпоста Амона. Об этом сообщила в распространенном коммюнике канцелярия израильского премьера.

"Нетаньяху сформировал сегодня рабочую группу, задачей которой станет создание нового поселения, как и было обещано поселенцам полтора месяца назад", - говорится в документе. В канцелярии добавили, что "в состав группы войдут представители поселенцев, помощник министра обороны по делам поселений и глава канцелярии премьер-министра".

"Группа незамедлительно приступит к работе по определению местоположения будущего поселения", - добавили в ведомстве премьера.

Эвакуация Амоны

В настоящий момент на Западном берегу продолжается начавшаяся утром в среду операция по эвакуации и дальнейшему сносу порядка 40 строений незаконного поселенческого форпоста Амона. В ней участвуют около трех тыс. полицейских и солдат, которым противостоят несколько сотен жителей форпоста и противников его сноса.

Полицейские постепенно оттесняют жителей Амоны, предварительно эвакуируя их из домов, в которых они забаррикадировались. "На настоящий момент эвакуированы около 30 строений", - указали в полицейской пресс-службе.

По ее данным, с начала операции "задержаны 13 подозреваемых в нарушении общественного порядка, нападении на сотрудников полиции и воспрепятствовании полицейским при выполнении ими служебных обязанностей". В столкновениях ранения легкие ранения получили более 20 полицейских, полтора десятка из них были госпитализированы в течение дня, но "большинство из них уже выписались после курса лечения", указали в пресс-службе полиции.

Газета Haaretz сообщает, что операция по эвакуации будет продолжаться и ночью.

История вопроса

Израильская полиция уже демонтировала незаконный поселенческий форпост Амона в начале февраля 2006 года. Операция тогда сопровождалась массовыми столкновениями солдат и полицейских с тысячами израильских ультраправых. По данным армии, тогда получили ранения 135 человек, в том числе 65 сотрудников служб безопасности.

Форпост был вновь возведен в последующие годы, однако в 2008 году Высший суд справедливости Израиля постановил осуществить эвакуацию населения форпоста и снести все его строения.

После многочисленных отсрочек суд в декабре 2016 года установил крайнюю дату сноса - 8 февраля 2017 года.