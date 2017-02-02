Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.02:
$ 60.31
€ 65.03
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Япония и США готовят новый формат министерских переговоров

Международная панорама
2 февраля, 3:01 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Игорь Беляев
В рамках встречи стороны планируют скоординировать экономическую и торговую политику двух стран
Поделиться
Материал из 1 страницы

ТОКИО, 2 февраля. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Япония и США готовят новый формат переговоров на министерском уровне, в рамках которых будут координироваться экономическая и торговая политика двух стран, а также политика в области безопасности. Об этом в четверг сообщило японское агентство Kyodo.

Смотрите также

Абэ укажет Трампу на необходимость сохранить сильное военное присутствие в Азии
Вице-премьер Японии считает политику Трампа источником неопределенности
Kyodo: Абэ хочет предложить Трампу проекты для создания рабочих мест в США

Отмечается, что команду переговорщиков с японской стороны будет возглавлять вице-премьер и министр финансов страны Таро Асо, и в нее войдут министр иностранных дел Фумио Кисида, министр обороны Томоми Инада и министр экономики, торговли и промышленности Хиросигэ Сэко. Американская сторона будет представлена вице-президентом Майклом Пенсом, госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, министром обороны Джэймсом Мэттисом и Уилбором Россом - главным кандидатом на пост министра торговли США. Формат переговоров, предусматривающий участие столь широкого перечня министров с обеих сторон, будет создан впервые.

На следующей неделе премьер-министр Японии Синдзо Абэ отправится с официальным визитом в США, где проведет переговоры с президентом Дональдом Трампом. Ожидается, что ключевой темой на этих переговорах станут вопросы экономики и торговли, в частности в области автомобильной промышленности. Вместе с главой японского правительства в Вашингтон должны отправиться глава МИД Фумио Кисида и министр экономики, торговли и промышленности Хиросигэ Сэко.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США Япония
В других СМИ
Реклама
Фото
12
Последствия обстрела в Донецке
11
Демоны Страны Басков: языческий карнавал на севере Испании
8
Акция протеста против ужесточения иммиграционного контроля в США проходит у Белого дома
Интересное
Невольник чести. Последняя дуэль Александра Пушкина
"Зеленый свет" "зеленой" экономике: Россия на пути к устойчивому развитию
Россия: времена года
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: Савченко назвала Порошенко врагом украинского народа
2
В отношении водителя Toyota после ДТП в Новой Москве возбуждено дело
3
Постпред Украины при ООН: Вашингтон пообещал Киеву, что не признает Крым частью РФ
4
WSJ: НАТО передумала обсуждать с Киевом систему ПРО
5
Глава ФСБ поручил установить пограничную зону в приграничных с Белоруссией регионах РФ
6
Минобороны РФ выразило протест военному атташе Украины из-за действий украинского Ан-26
7
Посольство России в Лондоне ответило на предупреждение Терезы Мэй в стихах
Темы дня
Реклама