Япония и США готовят новый формат министерских переговоров

ТОКИО, 2 февраля. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Япония и США готовят новый формат переговоров на министерском уровне, в рамках которых будут координироваться экономическая и торговая политика двух стран, а также политика в области безопасности. Об этом в четверг сообщило японское агентство Kyodo.

Отмечается, что команду переговорщиков с японской стороны будет возглавлять вице-премьер и министр финансов страны Таро Асо, и в нее войдут министр иностранных дел Фумио Кисида, министр обороны Томоми Инада и министр экономики, торговли и промышленности Хиросигэ Сэко. Американская сторона будет представлена вице-президентом Майклом Пенсом, госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, министром обороны Джэймсом Мэттисом и Уилбором Россом - главным кандидатом на пост министра торговли США. Формат переговоров, предусматривающий участие столь широкого перечня министров с обеих сторон, будет создан впервые.

На следующей неделе премьер-министр Японии Синдзо Абэ отправится с официальным визитом в США, где проведет переговоры с президентом Дональдом Трампом. Ожидается, что ключевой темой на этих переговорах станут вопросы экономики и торговли, в частности в области автомобильной промышленности. Вместе с главой японского правительства в Вашингтон должны отправиться глава МИД Фумио Кисида и министр экономики, торговли и промышленности Хиросигэ Сэко.