Постпред Украины при ООН пообещал на время председательства быть "нейтральным" в Совбезе

ООН, 2 февраля. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко в течение месяца председательства страны в Совете Безопасности постарается сохранять сбалансированную и нейтральную позицию. Об этом он заявил в среду журналистам, представляя программу работы Совбеза в феврале.

"Я думаю, что буду пытаться найти правильный баланс, потому что одно - это выступать в национальном качестве, а другое - это выполнять функции председателя Совета. Нужно быть более сбалансированным и нейтральным, чем обычно, так что я попытаюсь найти баланс", - сказал дипломат.

Говоря о намеченном на четверг заседании СБ по ситуации на востоке Украины, Ельченко отметил, что ему "нужно будет сказать что-то в национальном качестве". "Но в то же время я постараюсь, будучи председателем Совета, вести дискуссию в мирном ключе, не превращать ее в обмен репликами с российской делегацией", - подчеркнул постпред Украины.

Он напомнил, что во вторник по инициативе Украины Совбез принял заявление в ответ на обострение ситуации в Донбассе, призывающее немедленно прекратить все боевые действия.

Украина с 1 февраля является председателем Совета Безопасности. В течение месяца запланировано более 30 открытых встреч и закрытых консультаций, в том числе касающихся ситуаций в Сирии и Ираке, а также палестино-израильского урегулирования. Центральными событиями месяца обещают стать дебаты 13 февраля по теме защиты объектов критической инфраструктуры от террористических атак и заседание 21 февраля, посвященное конфликтам в Европе. По словам Ельченко, в последнем, возможно, примет участие президент Украины Петр Порошенко.