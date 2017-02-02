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Комитет КНДР: Сеулу следует позитивно отреагировать на патриотический призыв Пхеньяна

Международная панорама
2 февраля, 5:05 UTC+3 ПХЕНЬЯН /Корр. ТАСС, Юрий Сидоров
Представитель комитета КНДР по мирному объединению Кореи раскритиковал южнокорейские власти за "безумную политику конфронтации в отношении Севера"
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ПХЕНЬЯН, 2 февраля. /Корр. ТАСС Юрий Сидоров/. Сеул должен "позитивно отреагировать на прозвучавший в этом году патриотический призыв Пхеньяна "на обоюдной основе предпринять шаги для улучшения межкорейских отношений". Об этом говорится в опубликованном в четверг заявлении представителя Комитета КНДР по мирному объединению Кореи (КМОК).

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Он подверг критике южнокорейские власти, которые в новом году продолжают "осуществлять безумную политику конфронтации в отношении Севера, практически ежедневно рассуждая о необходимости принять эффективные контрмеры в ответ на угрозу и беспрецедентные провокации со стороны Пхеньяна".

В КНДР, судя по заявлению, считают, что Сеул "по-прежнему слепо проводит проамериканский курс и не в состоянии правильно оценить быстро меняющуюся ситуацию в регионе".

"США остаются принципиальным врагом корейской нации",- подчеркнул представитель КМОК. И если Южная Корея "намерена следовать по пути конфронтации, подчиняясь США, и отвергать призывы КНДР наладить отношения, то вся ответственность за возможные катастрофические последствия такого курса неизбежно ляжет на Сеул", добавил он.

Ранее центральная газета КНДР "Нодон синмун" подчеркнула, что Пхеньян считает "приоритетной задачей создание условий для улучшения межкорейских отношений и воссоединения Севера и Юга". "Никто, кроме самой корейской нации, не способен решить этот вопрос", - отметило издание.

В новогоднем обращении лидер КНДР Ким Чен Ын призвал "покончить с конфронтацией между КНДР и Южной Кореей". "Необходимо открыть путь для улучшения отношений между Севером и Югом усилиями всей корейской нации, наладить контакты и обмены визитами, невзирая на различия в идеологии, социальных системах", - заявил он. В то же время председатель Трудовой партии Кореи и Госсовета КНДР потребовал от Сеула "немедленно прекратить нацеленную против Пхеньяна клеветническую пропагандистскую кампанию и враждебные акции с целью свержения социального строя в народной республике".

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