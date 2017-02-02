Дутерте разрешит армии Филиппин бороться с распространением наркотиков

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что готов подписать указ, позволяющий армии помогать в борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Об этом сообщило агентство Reuters.

Ранее власти страны приостановили проведение полицией операций по борьбе с незаконным производством, хранением и сбытом наркотических средств из-за коррупции в правоохранительных органах.

1 февраля министерство обороны Филиппин попросило президента страны отдать приказ армии принимать участие в противодействии распространению наркотиков и наделить военных полномочиями арестовывать недобросовестных полицейских.

15 января Дутерте сообщил, что может ввести военное положение в стране в случае обострения ситуации с наркотиками, однако впоследствии заявил, что в этом нет необходимости.