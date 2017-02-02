Дутерте разрешит армии Филиппин бороться с распространением наркотиков

В ФАС заявили, что мировая с Apple по делу о ценах на IPhone возможнаЭкономика и бизнес 2 февраля, 11:42
Футболист Нобоа вошел в заявку "Ростова" на Лигу ЕвропыСпорт 2 февраля, 11:36
"Тотальный диктант-2017" пройдет 8 апреляОбщество 2 февраля, 11:34
Не навреди: причины и последствия скандалов вокруг врачейОбщество 2 февраля, 11:33
ФАС возбудила новое дело о картеле при госзакупках Lenovo и HPЭкономика и бизнес 2 февраля, 11:32
Патриарх Кирилл совершил заупокойное богослужение по жертвам крушения Ту-154Общество 2 февраля, 11:23
Объем производства колоколов на Урале за год впервые снизился в 1,5 разаНовости Урала 2 февраля, 11:19
Компания "Аэрофлот" в июне начнет полеты из Белгорода в МосквуМосква 2 февраля, 11:08
Ученые на Урале успешно расконсервировали клетки, замороженные 12 лет назадНовости Урала 2 февраля, 11:07
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что готов подписать указ, позволяющий армии помогать в борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Об этом сообщило агентство Reuters.
Ранее власти страны приостановили проведение полицией операций по борьбе с незаконным производством, хранением и сбытом наркотических средств из-за коррупции в правоохранительных органах.
1 февраля министерство обороны Филиппин попросило президента страны отдать приказ армии принимать участие в противодействии распространению наркотиков и наделить военных полномочиями арестовывать недобросовестных полицейских.
15 января Дутерте сообщил, что может ввести военное положение в стране в случае обострения ситуации с наркотиками, однако впоследствии заявил, что в этом нет необходимости.