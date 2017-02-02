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Трамп хочет ускорить переговоры по соглашению НАФТА для его пересмотра

Международная панорама
2 февраля, 20:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, февраля. /ТАСС
Участники соглашения планируют приступить к пересмотру условий НАФТА уже в мае 2017 года
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МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет ускорить процесс переговоров с Канадой и Мексикой по поводу Североамериканского соглашения о свободной торговле (НАФТА) для того, чтобы пересмотреть его условия или заменить его новым договором. С таким заявлением он выступил в Овальном кабинете Белого дома на встрече с ключевыми сенаторами и конгрессменами от Республиканской и Демократической партии, сообщает агентство Reuters.

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Президент обратился к законодателям с просьбой помочь администрации в ведении переговоров о пересмотре договора НАФТА. "Я бы хотел ускорить их, если это возможно. Вы - те, кто может это сделать", - сказал Трамп.

Трамп также заявил, что вести переговоры по НАФТА будет Уилбур Росс, который был выдвинут им на пост министра торговли США.

Ранее министр экономики Мексики Ильдефонсо Гуахардо сообщил, что участники соглашения могут приступить к пересмотру условий НАФТА уже в мае текущего года.

НАФТА считается одним из крупнейших экономических объединений Западного полушария. Соглашение было подписано 17 декабря 1992 г., а 1 января 1994 года оно вступило в силу. Новый президент США Дональд Трамп назвал НАФТА "одной из худших сделок" в истории. Он считает, что договор невыгоден США, так как способствует выводу производств из США и потере рабочих мест, а также предоставляет Мексике и Канаде выгоды в ущерб интересам США.

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