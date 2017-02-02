СМИ: Мексика не запрашивала у США военной помощи

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МЕХИКО, 2 февраля. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Мексика не просила США о военной помощи для борьбы с преступностью. Об этом заявил в эфире радиостанции Noticias MVS Эдуардо Санчес, пресс-секретарь президента латиноамериканской страны Энрике Пеньи Ньето.
В среду агентство Associated Press (AP) сообщило, что президент США Дональд Трамп в разговоре со своим мексиканским коллегой 27 января якобы говорил о возможности ввести войска в соседнюю страну.
По словам Санчеса, Трамп и Пенья Ньето провели "сердечную беседу", в ходе которой затронули тему "укрепления сотрудничества в области безопасности".
При этом мексиканский лидер отметил, что орудующие на территории страны наркокартели "получают подпитку в виде контрабанды оружия и наличных денег с территории США" и борьба с этими преступными сообществами "стоила жизни многим военнослужащим" мексиканских вооруженных сил.
Дональд Трамп 25 января подписал указ о строительстве крупного барьера на границе с Мексикой и заявил, что его реализация начнется немедленно.
По словам пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера, такая стена ограничит "наплыв наркотиков, преступности и незаконных иммигрантов" в Соединенные Штаты, причем Мексика заплатит за возведение ограждения тем или иным образом.
Президент Мексики ранее заявлял, что его страна рассчитывает иметь хорошие отношения с администрацией Трампа, однако не станет платить за строительство пограничной стены.