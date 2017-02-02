Белый дом: Трамп "крайне недоволен" сделкой с Австралией по беженцам, но США выполнят ее

ВАШИНГТОН, 2 февраля. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Президент США Дональд Трамп крайне недоволен соглашением между администрацией Барака Обамы с австралийским правительством насчет размещения в США беженцев, однако Вашингтон выполнит свои обязательства в рамках этой сделки. Об этом заявил на регулярном брифинге для журналистов официальный представитель Белого дома Шон Спайсер.

"Он (Трамп - прим. ТАСС) крайне недоволен сделкой, заключенной предыдущей администрацией", - сказал пресс-секретарь Белого дома.

Вместе с тем, по его словам, из уважения к Австралии и премьер-министру этой страны Трамп не будет прерывать процесс реализации соглашения, однако оно будет выполняться в соответствии с положениями указа об ужесточении проверок прибывающих в страну беженцев.

В минувшую среду Трамп пообещал разобраться с "глупой сделкой" США и Австралии. "Администрация Обамы согласилась принять тысячи нелегальных иммигрантов из Австралии. Зачем? Я буду разбираться с этой глупой сделкой!", - написал он на своей странице в социальной сети Twitter.

Газета The Washington Post (WP) ранее сообщала о том, что телефонный разговор Трампа и премьер-министра Австралии Малколма Тёрнбулла в субботу якобы прошел в крайне недоброжелательном ключе и продолжался лишь 25 минут вместо запланированного часа.

Во время беседы премьер Австралии, в частности, напомнил новому президенту о заключенном при его предшественнике Бараке Обаме соглашении, в соответствии с которым США обязались принять на своей территории около 1250 нелегальных беженцев из созданных Австралией лагерей на острове Манус (Папуа - Новая Гвинея) и в островном государстве Науру.

Большинство этих беженцев являются выходцами из стран Ближнего и Среднего Востока. Позднее Тёрнбулл сообщил журналистам, что Дональд Трамп согласился выполнять это обязательство.