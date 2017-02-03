Guardian: в Европарламенте призвали отказаться от кандидата Трампа на пост постпреда в ЕС

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Основные политические группы Европарламента предпринимают попытки блокировать вероятную кандидатуру Теда Мэллока, которого президент Дональд Трамп может выдвинуть на пост постоянного представителя США при Евросоюзе. Об этом сообщила газета The Guardian со ссылкой на письмо, к которому она получила доступ.

По информации издания, "лидеры консервативных, социалистических и либеральных групп в Брюсселе написали (письмо) в Еврокомиссию и Европейский совет (с призывом) отклонить назначение Теда Мэллока". Как пишет Guardian, направившие письмо политики считают, что Мэллок высказывает "возмутительную недоброжелательность" по отношению к "ценностям, на которые опирается ЕС".

Речь идет о сделанных им ранее высказываниях, в частности, телерадиовещательной корпорации Би-би-си, в которых он намекал, что, возможно, союзу необходимо в некоторой степени "усмирение". "Эти заявления...могут серьезно подорвать трансатлантические отношения, которые в течение последних 70 лет в высшей степени способствовали миру, стабильности и процветанию на нашем континенте", - цитирует газета заявление членов Европарламента.