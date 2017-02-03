Олланд поблагодарил военных за решительные действия у Лувра

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ПАРИЖ, 3 февраля. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Президент Франции Франсуа Олланд поблагодарил военных, патрулировавших площадь у музея Лувр, за их решительные действия. Об этом говорится в заявлении президента, распространенном Елисейским дворцом.
"Президент Франции благодарит военных за их решительность и отвагу, проявленную при нейтрализации нападавшего в ходе инцидента, который произошел сегодня у Лувра", - сообщает Елисейский дворец. Франсуа Олланд также "выразил при этом свою поддержку раненному военному".
Президент в своем заявлении "подчеркнул решимость французского государства безустанно вести борьбу за обеспечение безопасности граждан страны и защите их от терроризма, осуществляя, в частности, операцию по военному патрулированию "Сантинель", которая в очередной раз продемонстрировала свою эффективность".
В заявлении отмечается, что начатое по факту происшедшего следствие ведется отделом по борьбе с терроризмом парижской префектуры.
Неизвестный человек напал на патруль у входа в подземный торговый центр "Карузель", когда военные попытались проверить содержание его ручной клади. Злоумышленник размахивал ножом и мачете, выкрикивая угрозы и лозунг "Аллах велик". В результате один солдат был легко ранен, сам нападавший получил тяжелое пулевое ранение. В настоящее время по факту нападения задержан второй подозреваемый.
Премьер-министр Франции Бернар Казнев заявил, что "судя по всему, это было нападение террористического характера".