Олланд поблагодарил военных за решительные действия у Лувра

ПАРИЖ, 3 февраля. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Президент Франции Франсуа Олланд поблагодарил военных, патрулировавших площадь у музея Лувр, за их решительные действия. Об этом говорится в заявлении президента, распространенном Елисейским дворцом.

"Президент Франции благодарит военных за их решительность и отвагу, проявленную при нейтрализации нападавшего в ходе инцидента, который произошел сегодня у Лувра", - сообщает Елисейский дворец. Франсуа Олланд также "выразил при этом свою поддержку раненному военному".

Президент в своем заявлении "подчеркнул решимость французского государства безустанно вести борьбу за обеспечение безопасности граждан страны и защите их от терроризма, осуществляя, в частности, операцию по военному патрулированию "Сантинель", которая в очередной раз продемонстрировала свою эффективность".

В заявлении отмечается, что начатое по факту происшедшего следствие ведется отделом по борьбе с терроризмом парижской префектуры.

Неизвестный человек напал на патруль у входа в подземный торговый центр "Карузель", когда военные попытались проверить содержание его ручной клади. Злоумышленник размахивал ножом и мачете, выкрикивая угрозы и лозунг "Аллах велик". В результате один солдат был легко ранен, сам нападавший получил тяжелое пулевое ранение. В настоящее время по факту нападения задержан второй подозреваемый.

Премьер-министр Франции Бернар Казнев заявил, что "судя по всему, это было нападение террористического характера".