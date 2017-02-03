Лукашенко: Белоруссия не скрывала решение о введении пятидневного безвизового режима

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МИНСК, 3 февраля. /ТАСС/. Белоруссия не скрывала свое решение о введении пятидневного безвизового режима для иностранцев. Об этом заявил на встрече с журналистами президент республики Александр Лукашенко.
"Мы держали в курсе дела россиян и информировали. Не потому, что хотели отчитаться перед Кремлем, просто шел вопрос о единой визе в Союзном государстве. И их сегодня ссылки на то, что Лукашенко объявил о решении,.. и это им не выгодно и об этом они не знали, это вранье", - утверждал президент.
По его словам, пяти дней для безвизового пребывания иностранцев в Белоруссии может быть и мало с учетом того, что в республике хватает достопримечательностей. "Мы - страна открытая. Да, мы боимся терроризма, но есть другой способ борьбы с ним", - сказал Лукашенко.