Лукашенко: Россия не пойдет на создание полноценной границы с Белоруссией

МИНСК, 3 февраля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко не считает, что Россия хочет воссоздать полноценную границу с Белоруссией. Об этом он заявил на встрече с журналистами, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС. "Не думаю, что Россия решится на создание полноценной границы", - сказал он.

Если Россия начала делимитацию или демаркацию границы, то "это может привести к серьезному конфликту". В то же время он выразил сомнение, что подобные действия проводятся на границе.

Президент Белоруссии заявил, что не намерен вводить ограничения на свободный въезд российских граждан на территорию страны. Лукашенко подчеркнул, что "россияне могут быть уверены, что они как приезжали, так и будут приезжать в Белоруссию". "Люди не должны пострадать", - сказал президент.

Ранее в связи с заявлениями руководства Белоруссии пресс-служба Кремля разъяснила, что пограничный режим между Россией и Белоруссией не вводился, российская сторона установила лишь пограничные зоны для регламентирования посещения этих районов гражданами третьих стран.

"Мы хотим подчеркнуть в этой связи, что никакого пограничного режима не вводилось, речь идет о введении пограничных зон в прилегающих к границе районах. Это связано с необходимостью регламентирования посещения приграничных районов гражданами третьих стран", - подчеркнули в пресс-службе.

В Кремле заключили, что "никаких последствий для граждан Союзного государства, то есть граждан России и Белоруссии, в этой связи нет и быть не может". 9 января президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, устанавливающий безвизовый порядок въезда в республику через КПП "Национальный аэропорт Минск" на срок не более пяти суток для граждан 80 стран, включая весь Евросоюз, а также Бразилию, Индонезию, США, Японию. Во вторник МИД Белоруссии заявил, что Москва не уведомила о решении установить пограничную зону в прилегающих к республике регионах РФ.