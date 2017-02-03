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Лукашенко: Россия не пойдет на создание полноценной границы с Белоруссией

Международная панорама
3 февраля, 17:10 дата обновления: 3 февраля, 17:44 UTC+3
Белорусский лидер подчеркнул, что россияне "как приезжали, так и будут приезжать в Белоруссию"
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© REUTERS/Vasily Fedosenko

МИНСК, 3 февраля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко не считает, что Россия хочет воссоздать полноценную границу с Белоруссией. Об этом он заявил на встрече с журналистами, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС. "Не думаю, что Россия решится на создание полноценной границы", - сказал он.

Если Россия начала делимитацию или демаркацию границы, то "это может привести к серьезному конфликту". В то же время он выразил сомнение, что подобные действия проводятся на границе.

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Президент Белоруссии заявил, что не намерен вводить ограничения на свободный въезд российских граждан на территорию страны. Лукашенко подчеркнул, что "россияне могут быть уверены, что они как приезжали, так и будут приезжать в Белоруссию". "Люди не должны пострадать", - сказал президент.

Ранее в связи с заявлениями руководства Белоруссии пресс-служба Кремля разъяснила, что пограничный режим между Россией и Белоруссией не вводился, российская сторона установила лишь пограничные зоны для регламентирования посещения этих районов гражданами третьих стран.

"Мы хотим подчеркнуть в этой связи, что никакого пограничного режима не вводилось, речь идет о введении пограничных зон в прилегающих к границе районах. Это связано с необходимостью регламентирования посещения приграничных районов гражданами третьих стран", - подчеркнули в пресс-службе.

В Кремле заключили, что "никаких последствий для граждан Союзного государства, то есть граждан России и Белоруссии, в этой связи нет и быть не может".

9 января президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, устанавливающий безвизовый порядок въезда в республику через КПП "Национальный аэропорт Минск" на срок не более пяти суток для граждан 80 стран, включая весь Евросоюз, а также Бразилию, Индонезию, США, Японию.

Во вторник МИД Белоруссии заявил, что Москва не уведомила о решении установить пограничную зону в прилегающих к республике регионах РФ.

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