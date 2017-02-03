СМИ: Трамп за две недели президентства стал фигурантом 52 судебных исков

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НЬЮ-ЙОРК, 3 февраля. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Дональд Трамп со дня инаугурации 20 января был упомянут в 52 судебных исках, возбужденных в 17 штатах в связи с действиями федерального правительства США. Как отметила в этой связи телекомпания NBC, "это поразительно большое число, учитывая то, что администрация Трампа находится у власти всего несколько дней". Для сравнения она сослалась на то, что Барак Обама в первые две недели пребывания на посту президента был упомянут в трех исках в федеральных судах, а Джордж Буш-младший и Билл Клинтон - в двух исках каждый.
Судебные иски, в которых упомянут Трамп, возбуждены в связи с политикой ужесточения миграционного режима. На прошлой неделе Трамп подписал ряд указов, поручив Госдепартаменту и министерству национальной безопасности на 120 дней приостановить размещение в США беженцев со всего мира. Он также решил сократить квоту на их прием в 2017 финансовом году примерно в два раза - до 50 тыс. чел. Кроме того, введено ограничение сроком на 90 дней на въезд в США граждан Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана.
"Активисты движения за гражданские права и представители мусульманских организаций ответили на эти указы целым шквалом судебных исков, - отметила телекомпания. - Генеральные прокуроры в штатах Нью-Йорк, Массачусетс и Вирджиния присоединились к тем, кто выступает против этих указов. Иски поданы также в штатах Вашингтон и Миннесота. В каждом из этих исков утверждается, что указы нарушают право на религиозную свободу".
Иск против Трампа возбудили также городские власти Сан-Франциско, протестуя против планов сократить федеральные ассигнования городу в случае невыполнения требований новых указов по иммиграции. Прокурор Сан-Франциско Деннис Эррера, по сообщению NCC, назвал эти указы "антиамериканскими", а прокурор штата Калифорния Ксавьер Бесерра заявил, что сделает все возможное для того, чтобы "законными методами остановить строительство стены" на границе с Мексикой.
Президент США Дональд Трамп 25 января подписал указ о строительстве стены на границе с Мексикой для пресечения нелегальной иммиграции и заявил, что реализация проекта начнется немедленно.