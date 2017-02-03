Суд в США временно приостановил исполнение миграционного указа Трампа

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Американский суд приостановил исполнение миграционного указа президента США Дональда Трампа в части, ограничивающей доступ в страну граждан из семи государств с преимущественно мусульманским населением. Решение о временной приостановке было вынесено Викторией Робертс, судьей базирующегося в городе Детройт суда Восточного округа штата Мичиган, в ответ на иск, поданный Арабо-американской лигой гражданских прав, сообщил телеканал CBS.

По решению судьи, властям США "запрещается отказывать во въезде в Соединенные Штаты лицам, получившим законный вид на постоянное жительство, и обладателям действующих миграционных виз".

На прошлой неделе Трамп подписал ряд указов, предусматривающих ужесточение миграционной политики. В соответствии с текстом одного из них, ограничен на 90 дней въезд в США лиц из ряда стран с преимущественно мусульманским населением. Как отмечают американские СМИ, речь идет, в частности, о приезжих из Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. Трамп 27 января также распорядился приостановить программу размещения беженцев в США на 120 дней.

Решение судьи отчасти совпадает с коррективами, которые внесла в свою политику администрация Трампа. Правительство США 1 февраля заявило, что обладатели разрешения на постоянное проживание в США (грин-карты) больше не будут нуждаться в специальном разрешении на въезд в Соединенные Штаты.