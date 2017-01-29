Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.01:
$ 60.32
€ 64.34
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Суд разрешил прибывшим из мусульманских стран остаться в США вопреки указу Трампа

Международная панорама
29 января, 5:33 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Иван Пильщиков
По неофициальным данным, соответствующее разрешение от суда получили от 100 до 200 человек
Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 29 января. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Федеральный окружной суд в нью-йоркском районе Бруклин разрешил лицам, прибывшим в США из ряда мусульманских стран и имеющим действительные визы, временно остаться на американской территории вопреки указу президента об ужесточении миграционного законодательства. Об этом сообщило агентство Reuters.

Смотрите также
CNN: в США проходят манифестации против ужесточения миграционной политики

Ранее президент США Дональд Трамп ввел временный запрет на въезд в США для лиц из ряда мусульманских стран. После этого десятки человек, прибывших в США 27 и 28 января, были задержаны в аэропортах. В их защиту выступил Американский союз защиты гражданских свобод.

Правозащитники, в частности, подали судебный иск с требованием освободить задержанных. Представители организации заявили, что разрешение остаться на время в США получили от 100 до 200 человек, официально это пока не подтверждается.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США Миграционная политика Трампа
Персоны
Трамп, Дональд
В других СМИ
Реклама
Фото
6
CNN: в США проходят манифестации против ужесточения миграционной политики
10
Еще один кирпич в стене: как страны и народы огораживаются друг от друга
10
Десять неизвестных снимков атомной бомбардировки Хиросимы
Интересное
15 лучших фото недели: Трамп и ручка, Путин и гитара, Меркель и зеркало
Неделя Высокой моды в Париже
Россия: времена года
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Телефонная дипломатия: Трамп обсудил вопросы безопасности с ключевыми мировыми лидерами
2
Трамп ввел запрет на лоббистскую деятельность в интересах других государств
3
"Со знаком плюс": реакция на первый разговор Путина и Трампа
4
Олланд призвал Европу дать жесткий ответ на заявления Трампа
5
Подросток скончался в бассейне санатория на Урале
6
В Минске скончался народный артист Белоруссии Александр Тиханович
7
AP: клан Кохов потратит до $400 млн для влияния на политику США
Темы дня
Реклама