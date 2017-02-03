Премьер Польши выступила против отмены санкций в отношении РФ

ВАЛЛЕТТА /Мальта/, 3 февраля. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Польша выступает против отмены санкций, введенных Евросоюзом в отношении России, до тех пор, пока Москва не изменит свою политику. Об этом заявила журналистам глава польского правительства Беата Шидло по итогам состоявшегося в столице Мальты неформального саммита Евросоюза.

По ее утверждению, введение санкций стало результатом "политики Москвы, нарушившей международное право". "Мы не согласимся на отмену санкций, пока политика Кремля не изменится", - сказала Шидло.