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Премьер Польши выступила против отмены санкций в отношении РФ

Международная панорама
3 февраля, 19:46 UTC+3 ВАЛЛЕТТА /Корр. ТАСС, Ирина Полина
Беата Шидло уверена, что введение ограничений стало результатом "политики Москвы"
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ВАЛЛЕТТА /Мальта/, 3 февраля. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Польша выступает против отмены санкций, введенных Евросоюзом в отношении России, до тех пор, пока Москва не изменит свою политику. Об этом заявила журналистам глава польского правительства Беата Шидло по итогам состоявшегося в столице Мальты неформального саммита Евросоюза.

По ее утверждению, введение санкций стало результатом "политики Москвы, нарушившей международное право". "Мы не согласимся на отмену санкций, пока политика Кремля не изменится", - сказала Шидло.

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Персоны
Шидло, Беата
Темы
Санкции в отношении России
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