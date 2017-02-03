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WP: более 100 тыс. виз в США были аннулированы после указа Трампа

Международная панорама
3 февраля, 20:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, февраля. /ТАСС
Согласно указу, на 120 дней приостановлена программа размещения в США беженцев
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МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Более 100 тысяч американских виз были аннулированы после иммиграционного указа президента США Дональда Трампа, который ограничивает въезд в страну для граждан семи государств. Об этом сообщила газета Washington Post.

По ее информации, эта цифра прозвучала во время слушания в суде штата Вирджиния по делу о двух братьях из Йемена, которым было отказано во въезде на американскую территорию после прибытия в международный аэропорт Даллеса (штат Вирджиния) в субботу. Они были вынуждены вернуться в Эфиопию. Прокурор не смог уточнить, скольким еще прибывающим в тот же аэропорт было отказано во въезде в США.

На прошлой неделе Трамп подписал ряд указов, ужесточающих иммиграционную политику. Глава государства поручил Госдепартаменту и Министерству национальной безопасности на 120 дней приостановить программу размещения в США беженцев, при этом допуск вынужденных переселенцев из Сирии прекращен на неопределенный срок. Трамп также существенно сократил квоту на прием беженцев Соединенными Штатами: в 2017 финансовом году (начался в октябре 2016 года) американская сторона примет не более 50 тыс. человек. Президент ограничил на 90 дней въезд в США граждан Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана.

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