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Фийон в обращении к сторонникам заявил о намерении продолжить борьбу

Международная панорама
3 февраля, 21:07 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Иван Батырев
Кандидат в президенты Франции пообещал "остаться непоколебимым" перед лицом "низменной и столь клеветнической лжи" о нем и его семье
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ПАРИЖ, 3 февраля. /Корр. ТАСС Иван Батырев/. Кандидат в президенты Франции от правоцентристской партии "Республиканцы" Франсуа Фийон выпустил специальное видеообращение к своим сторонникам в связи с разгоревшимся в эти дни вокруг него громким скандалом, заявив, что, несмотря ни на что, он намерен продолжить борьбу в президентской гонке. Запись послания опубликована на официальной странице политика в сети Facebook.

"Дорогие друзья, я соизмеряю, что вы сейчас переживаете, я прекрасно сознаю, что вам приходится претерпеть. Совершаемые атаки, то давление, что вы испытываете, сомнения, которые некоторые пытаются посеять, и вызванное всем этим смятение - я понимаю, что все эти обвинения смущают некоторых из вас из-за того, как их навязчиво представляют и повторяют, подавая это таким образом, будто доказательства накапливаются, а также из-за озвучиваемых сумм", - заявил он.

Высказываемые в его защиту доводы, посетовал Фийон, "систематически заглушается шумом и яростью обвинений". "Однако лживые утверждения, даже повторяемые тысячу раз, никогда не составят и полуправды. Я испытываю холодный гнев перед лицом столь низменной и столь клеветнической лжи, однако я останусь неколебимым, поскольку вы прекрасно видите, прекрасно чувствуете: все это выходит далеко за рамки моей личности, под прицелом сейчас оказался тот проект, который мы отстаиваем, удару подвергаются те ценности, которые мы воплощаем", - сказал политик.

По мнению Фийона, речь идет о попытке политических противников "украсть победу" на выборах у правоцентристов. "Даже не нашу победу, а победу для Франции, поскольку мы отстаиваем единственную программу, которая способна обеспечить наконец восстановление нашей страны. Между утопистами и экстремистами стоим только мы, и путь, который мы предлагаем французам, безусловно, требователен, но это - единственный путь, который приведет к возрождению Франции", - уверен он.

В таких условиях, добавил политик, он "намерен продолжить борьбу изо всех сил", не отказываясь от дальнейшего участия в выборах. "Я буду биться против системы, которая, желая меня сломить, в действительности пытается разбить вас, разбить ваши силы, сбить тот порыв, который поднялся в ноябре прошлого года. Так что я говорю вам: я буду держаться против тех, кто, находясь в тени, пытается меня поразить", - заявил он, призвав всех сторонников "не опускать глаза, не опускать головы" и продолжать "вместе идти к победе".

"Пенелопагейт"

Скандал вокруг Франсуа Фийона и его супруги разгорелся на минувшей неделе после разоблачительных публикаций газеты Le Canard enchaine. По сведениям издания, Пенелопа Фийон на протяжении нескольких лет числилась в качестве помощника в парламентском аппарате своего супруга и получала за это соответствующее жалованье, но при этом "не выполняла никакой конкретной работы". Как утверждает газета, за это время супруга Франсуа Фийона получила из казны в общей сложности около €900 тыс. Также она числилась в штате редакции литературного издания Revue des Deux Mondes, владельцем которого является друг Фийона.

Кроме того, по данным газеты, политик во время работы в Сенате в период с 2005 по 2007 годы зачислил в свой парламентский аппарат двух собственных детей. В общей сложности им было выплачено вознаграждение в размере €84 тыс., утверждает Le Canard enchaine.

Скандал принял весьма серьезный оборот. Местные СМИ окрестили дело "Пенелопагейт", поскольку он рискует оказать влияние на исход предвыборной кампании Фийона, долгое время считавшегося бесспорным фаворитом. Уже через несколько часов после появления публикации в Le Canard enchaine французская прокуратура начала предварительное расследование.

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