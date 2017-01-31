Фийон назвал кампанию с обвинениями против него беспрецедентной в истории Франции

ПАРИЖ, 31 января. /Корр. ТАСС Иван Батырев/. Информационная кампания с обвинениями в финансовых злоупотреблениях против кандидата в президенты Франции Франсуа Фийона и его супруги Пенелопы является "беспрецедентной в истории Пятой республики". Такое мнение высказал сам Фийон, выступая на встрече с предпринимателями в сфере электроники в Париже, передал телеканал BFM-TV.

"Я хотел, чтобы меня допросили как можно быстрее, это произошло, я доволен, спокоен и жду окончания расследования", - сказал политик, комментируя ситуацию.

Как подчеркнул Фийон, все происходящее он считает спланированной акцией, которая имеет целью отстранение его от президентской гонки. "Насколько я могу знать, в истории Пятой республики никогда не было ситуации, когда за три месяца до выборов проводилась бы столь масштабная и профессиональная операция, чтобы исключить кандидата", - заявил он.

Ранее французские следователи провели обыски в здании Национального собрания в рамках расследования дела Пенелопы Фийон. Сотрудники следствия прибыли туда с целью изъять документы, которые могут относиться к выплатам жалованья супруге Фийона. В понедельник Франсуа и Пенелопа Фийон по отдельности допрашивались следователями. Разговор продолжался несколько часов.

На прошлой неделе газета Le Canard enchaine сообщила, что Пенелопа Фийон на протяжении нескольких лет числилась в качестве помощника при Франсуа Фийоне в Национальном собрании и получала положенное жалованье, но при этом якобы "не выполняла никаких конкретных обязанностей". Ей было выплачено €500 тыс.

По оценке местных наблюдателей, скандал может оказать влияние на исход предвыборной кампании Фийона, долгое время считавшегося бесспорным фаворитом. Уже через несколько часов после появления публикации в Le Canard enchaine французская прокуратура начала предварительное расследование, чтобы выяснить обстоятельства возможного хищения государственных средств. Фийон все обвинения категорически отвергает, называя их клеветой и происками его противников.