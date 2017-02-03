Белый дом не стал комментировать сохранение санкций против России

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ВАШИНГТОН, 3 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер оставил без ответа вопрос о том, намерена ли администрация Дональда Трампа сохранить санкции США против России из-за событий на Украине. Его спрашивали об этом на регулярном брифинге для журналистов.
Вопрос был увязан с выступлением нового представителя США при ООН Никки Хейли. Спайсер сказал, что та "ясно изложила обеспокоенности" новой администрации США по поводу ситуации на Украине. Но о санкциях он при этом ничего не сказал.
Пресс-секретарь Белого дома также спрашивали об очередном призыве сенатора-республиканца Джона Маккейна к вооружению Украины. Но Спайсер сказал, что не обсуждал с президентом этот вопрос.