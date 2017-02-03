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Тегеран примет меры в ответ на новые санкции США

Международная панорама
3 февраля, 22:54 дата обновления: 3 февраля, 23:18 UTC+3 ТЕГЕРАН /Корр. ТАСС, Константин Казеев
Республика введет ограничения в отношении отдельных американских лиц и компаний, которые "оказывают покровительство экстремистским и террористическим группировкам"
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ТЕГЕРАН, 3 февраля. /Корр. ТАСС Константин Казеев/. Иран примет ответные меры в связи с новыми санкциями со стороны США. Об этом говорится в распространенном заявлении МИД ИРИ.

"Исламская Республика Иран в ответ на предпринятые Соединенными Штатами шаги и в качестве встречного действия введет ограничения в отношении отдельных американских лиц и компаний, которые оказывают покровительство экстремистским и террористическим группировкам, содействуют убийству и подавлению беззащитного мирного населения в регионе. Имена этих лиц и названия компаний будут объявлены дополнительно", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

МИД Ирана считает, что объявленные Соединенными Штатами санкции против Тегерана в связи с его ракетной программой "противоречат обязательствам США и резолюции 2231 Совета Безопасности ООН". "Укрепление ракетного потенциала страны в целях обороны - законное право иранского народа. Вмешательство в эти вопросы не входит в компетенцию других государств или же организаций и является нарушением основополагающих принципов международного права", - подчеркивается в заявлении.

"Еще раз напоминаем, что вопросы безопасности Исламской Республики Иран не подлежат обсуждению и не могут стать темой переговоров. Несмотря на непродуманные и поспешные действия администрации США, Иран продолжит следовать своей принципиальной политике, направленной на защиту мира и стабильности в регионе, противостояние терроризму и экстремизму. Исламская Республика не позволит реализоваться опасным проискам сионистского режима и его покровителей, направленным на разжигание войны", - предупредили в иранском МИД.

США расширили санкции по Ирану, добавив в черные списки 13 человек и 12 структур. Данные ограничения вводятся против тех, кто причастен к программе разработки Тегераном баллистических ракет или же каким-либо образом оказывает поддержку Корпусу "стражей исламской революции" (КСИР, элитные части иранских ВС), говорится в документах, опубликованные на сайте американского Министерства финансов.

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