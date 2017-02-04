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Консультации с Трампом по F-35 позволили США сэкономить более $728 млн

Международная панорама
4 февраля, 1:35 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Иван Пильщиков
Уменьшение затрат было достигнуто, в частности, за счет увеличения объема заказов со стороны американского оборонного ведомства
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© AP Photo/Rick Bowmer

НЬЮ-ЙОРК, 4 февраля. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Консультации с президентом США Дональдом Трампом о поставках многоцелевых истребителей пятого поколения F-35 позволили американским налогоплательщикам сэкономить $728 млн. Об этом говорится в опубликованном в пятницу заявлении компании-производителя этих самолетов Lockheed Martin.

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В документе отмечается, что Lockheed Martin уже достигла окончательной договоренности с Пентагоном о поставке 90 самолетов. При этом, подчеркивается, что "сэкономлены были $728 млн, обеспечено снижение цены почти на 8%".

Согласно заявлению, уменьшение затрат достигнуто, в частности, за счет увеличения объема заказов со стороны американского оборонного ведомства. Как пояснили в Lockheed Martin, тот факт, что Вашингтон в перспективе закажет больше самолетов, позволит компании уменьшить затраты на производство каждого истребителя, это сэкономит бюджетные средства.

Ранее президент США дал понять, что если стоимость F-35 не сократится, то он может отказаться от этих самолетов и заказать у компании Boeing сравнимые по показателям истребители F-18 Super Hornet.

Трамп неоднократно заявлял, что намерен добиваться от компаний, выполняющих заказы Пентагона, снижения цен. В конце января он указывал, что были достигнуты договоренности с Lockheed Martin о сокращении стоимости контракта на поставку истребителей F-35 на $600 млн.

Новый министр обороны США Джеймс Мэттис ранее подтвердил на слушаниях в Сенате Конгресса США, что Трамп продолжает поддерживать программу производства F-35, но хотел бы добиться снижения ее стоимости.

Разработка и использование F-35

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Самолет F-35 спроектирован с использованием технологии "стелс" и способен нести ядерное оружие. Вместе с Lockheed Martin над ним работали еще несколько ведущих подрядчиков Пентагона.

В проекте принимали участие некоторые страны НАТО и Австралия, которые планируют закупить эти истребители у США. Они также будут стоять на вооружении Израиля.

В январе F-35В (модификация с укороченным взлетом и вертикальной посадкой) впервые покинули штат Аризона и направились в Японию, где они будут постоянно дислоцированы на базе авиации морской пехоты США Ивакуни на острове Хонсю. Согласно планам Пентагона, свои F-35 за рубежом разместят также ВВС США - в 2020 году авиагруппа должна прибыть на британскую базу Лейкенхит.

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