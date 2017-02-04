Ставший научным работником экс-пропагандист "Аль-Каиды" снова попал в тюрьму в США

ВАШИНГТОН, 4 февраля. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Бывший пропагандист террористической группировки "Аль-Каида" (запрещена в РФ) гражданин США Джесси Мортон, порвавший с экстремистским прошлым и начавший в минувшем году заниматься научной деятельностью, вновь попал в тюрьму.

В пятницу суд в пригороде столицы США Александрии (штат Вирджиния) приговорил Мортона к трем месяцам тюремного заключения за нарушение условий условно-досрочного освобождения. На днях полиция арестовала Мортона в окрестностях Вашингтона за попытку воспользоваться услугами проститутки и нашла при нем кокаин.

Университетский работник

Как стало известно в сентябре прошлого года, Мортона принял на работу Университет имени Джорджа Вашингтона, являющийся одним из самых крупных и престижных высших учебных заведений американской столицы.

По свидетельству газеты The Washington Post, 38-летний Мортон стал научным сотрудником, участвовавшим в реализации проекта исследования причин зарождения экстремизма, который университет запустил летом 2015 года. Директор этой программы Лоренцо Видино заявил, что Мортон стал первым в США бывшим радикалом, переквалифицировавшимся в сотрудника научно-исследовательской организации. Тем не менее, добавил он, в Европе порвавших с экстремизмом лиц уже нанимали заниматься аналогичными изысканиями. Как подчеркнул Видино, Мортона взяли на работу после нескольких месяцев проверок и консультаций с правоохранительными органами и спецслужбами США.

Мортон - уроженец штата Пенсильвания, который прежде проживал в основном в Нью-Йорке. В соответствии с излагаемыми им сведениями, в 16 лет он убежал из дома и стал беспризорным. Потом за торговлю наркотиками попал на короткое время в тюрьму, где принял ислам, взяв себе имя Юнус Абдулла Мухаммед. Затем Мортон на какое-то время покончил с уголовщиной и получил высшее образование, в том числе диплом магистра в хорошо известном в США и за пределами страны Колумбийском университете в Нью-Йорке (в 2008 году), где изучал международные отношения.

Экстремист

Однако вскоре после этого Мортон начал вести агитацию в пользу группировки "Аль-Каида" на созданных им интернет-сайтах, выступал с угрозами в адрес предполагаемых противников ислама, включая авторов хорошо известного в США и за рубежом сатирического мультипликационного сериала "Южный парк" Мэтта Стоуна и Трея Паркера. Он угрожал, что их постигнет судьба голландского кинорежиссера Тео ван Гога. Последний был зверски убит исламистами в ноябре 2004 года. После ареста единомышленника в июле 2010 года Мортон покинул США и перебрался в Марокко. Он был арестован там в октябре 2011 года и передан в руки компетентных органов США.

Разрыв с прошлым

В июле 2012 года Мортон был приговорен американским судом к одиннадцати с половиной годам тюремного заключения. Тем не менее уже через три года он был досрочно освобожден в связи с тем, что согласился стать информатором американских спецслужб и начал оказывать активную помощь Федеральному бюро расследований (ФБР) США в сфере борьбы с исламским терроризмом.

По словам Мортона, с прежними радикальными взглядами он полностью распрощался и свою вину осознал. В тюрьме он якобы запоем читал, в первую очередь серию "Великие книги западного мира", изданную в 54 томах знаменитой Британской энциклопедией, и переосмысливал свою жизнь. В настоящее время он с женой и двумя детьми проживает в окрестностях столицы США в северной части штата Вирджиния. При этом Мортон остается верующим мусульманином.

Мортон заверял, что деятельность в Университете рассматривал как возможность реабилитироваться за прошлые грехи. В свою очередь представитель пресс-службы Университета Джорджа Вашингтона Бретт Зонкер уточнял, что характер работы Мортона не предусматривал контактов со студентами. Кроме того, рабочее место Мортона находилось вне территории студгородка Университета.

Что дальше?

Уже после нынешнего ареста выяснилось, что в начале этого года Мортон покинул Университет. Причины этого не называются. Учебное заведение указывает только, что причины ухода Мортона "не связаны с его работой в рамках программы по экстремизму".