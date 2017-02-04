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Японская ANA вновь допускает на рейсы в США граждан попавших под указ Трампа стран

Международная панорама
4 февраля, 13:02 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Алексей Заврачаев
В авиакомпании отметили, что такое решение связано с решением федерального суда в американском городе Сиэтл о приостановке выполнения указа президента США
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ТОКИО, 4 февраля. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Японская авиакомпания All Nippon Airways (ANA) сообщила в субботу, что вновь начала допускать на рейсы в США граждан семи государств Ближнего Востока и Африки, которые попали под действие указа американского президента Дональда Трампа об иммиграции. Как отмечается в сообщении перевозчика, это связано с приостановкой выполнения указа федеральным судом в американском городе Сиэтл.

ANA ввела запрет на посадку на рейсы в США граждан Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана 30 января, и, по ее данным, до настоящего времени не сталкивалась с необходимостью запрещать пассажирам вылет из Японии.

Другой крупный японский перевозчик Japan Airlines (JAL), который также ввел аналогичные меры, принял решение пока оставить их в силе. Сотрудники компании в соответствии с этим распоряжением дважды не допускали пассажиров на рейсы. Их число и национальность не уточняется.

На прошлой неделе Трамп подписал несколько указов, ужесточающих иммиграционную политику. Глава государства поручил Госдепартаменту и Министерству национальной безопасности на 120 дней приостановить программу размещения в США беженцев, при этом допуск вынужденных переселенцев из Сирии был прекращен на неопределенный срок. Трамп также существенно сократил квоту на прием беженцев Соединенными Штатами: в 2017 финансовом году (начался в октябре 2016 года) американская сторона примет не более 50 тыс. человек. Кроме того, президент ограничил на 90 дней въезд в США граждан Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана.

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Миграционная политика Трампа
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