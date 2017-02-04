Отец напавшего на патруль у Лувра уверен, что его сын не террорист

"Рубин" еще не предложил футболисту Кузьмину продлить контрактСпорт 4 февраля, 16:44
Церемонию награждения "Сезар" решено провести без ведущего после отказа ПоланскиКультура 4 февраля, 16:35
Футболист Головин хотел бы поиграть в Европе, но только когда достигнет уровня ДзагоеваСпорт 4 февраля, 16:33
Прядкин: "Томь" не снимется с чемпионата РФПЛ из-за финансовых проблемСпорт 4 февраля, 16:31
Российская теннисистка Вихлянцева не смогла выйти в финал турнира в Санкт-ПетербургеСпорт 4 февраля, 16:29
Команда Усэйна Болта победила на первом этапе Nitro AthleticsСпорт 4 февраля, 16:25
Футболист "Рубина" Кузьмин сообщил, что травма колена его больше не беспокоитСпорт 4 февраля, 16:19
Группа Black Sabbath завершает концертную деятельностьКультура 4 февраля, 16:11
Конашенков: Минобороны не позволит втянуть себя в дрязги вокруг "Патриота" в СевастополеАрмия и ОПК 4 февраля, 16:09
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ПАРИЖ, 4 февраля. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Отставной генерал египетской полиции Реда Рифаи аль-Хамахми уверен, что его сын Абдалла Реда Рифаи аль-Хамахми не является радикальным исламистом и не намеревался совершить теракта в Лувре. Такое заявление этот египтянин сделал в субботу в Каире агентству AFP.
Точно личность напавшего на военный патруль на площади Карузель пока не установлена.
Египетский генерал подтвердил, что его сын работал в Дубае коммерческим директором, что совпадает с теми данными, которые были распространены во Франции после попытки теракта. По его сведениям, его сын направился в Париж в деловую поездку. Также Реда Рифаи аль-Хамахми сообщил, что не получал известий от сына со дня теракта. "Мой сын - простой человек и все мы его очень любим", - сказал также египтянин.
В настоящее время человек, напавший на французский военный патруль у Лувра, находится в парижском госпитале. В субботу стало известно, что его состояние улучшилось, опасность смерти миновала.