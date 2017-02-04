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Отец напавшего на патруль у Лувра уверен, что его сын не террорист

Международная панорама
4 февраля, 16:44 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Михаил Тимофеев
Отставной египетский генерал рассказал, что его сын работал в Дубае коммерческим директором и был в Париже с деловым визитом
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ПАРИЖ, 4 февраля. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Отставной генерал египетской полиции Реда Рифаи аль-Хамахми уверен, что его сын Абдалла Реда Рифаи аль-Хамахми не является радикальным исламистом и не намеревался совершить теракта в Лувре. Такое заявление этот египтянин сделал в субботу в Каире агентству AFP.

Точно личность напавшего на военный патруль на площади Карузель пока не установлена.

Египетский генерал подтвердил, что его сын работал в Дубае коммерческим директором, что совпадает с теми данными, которые были распространены во Франции после попытки теракта. По его сведениям, его сын направился в Париж в деловую поездку. Также Реда Рифаи аль-Хамахми сообщил, что не получал известий от сына со дня теракта. "Мой сын - простой человек и все мы его очень любим", - сказал также египтянин.

В настоящее время человек, напавший на французский военный патруль у Лувра, находится в парижском госпитале. В субботу стало известно, что его состояние улучшилось, опасность смерти миновала.

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