ГПУ заявила о невозможности экстрадиции 12 экс-бойцов "Беркута" из РФ

КИЕВ, 4 февраля. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) заявила о невозможности экстрадиции из России 12 экс-бойцов спецподразделения "Беркут", объявленных в розыск по делу о "майдане". Об этом сообщил руководитель отдела спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк в эфире телеканала "112 Украина".

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"Учитывая оперативные данные о том, что они (экс-бойцы "Беркута") находятся на территории РФ, мы направили запросы (в Россию - прим. ТАСС) об экстрадиции по 21 (чел. - прим. ТАСС), на сегодня пришли ответы о том, что 12 из них получили гражданство РФ, двое - право на временное проживание", - проинформировал Горбатюк.

Согласно ст. 61 Конституции РФ и ст.13 УК РФ, гражданин России не может быть выслан за ее пределы или выдан другому государству.

Горбатюк уточнил, что 26 экс-бойцам спецподразделения "Беркут", в том числе командиру, инкриминируется причастность к расстрелам на главной площади Киева 20 февраля 2014 года. Пятеро из них находятся под арестом, остальные - в розыске.

Беспорядки в центре Киева начались в конце 2013 года. Организаторы акций протеста на площади Независимости обвинили президента Виктора Януковича в отказе от подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Началось трехмесячное противостояние, получившее название "майдан", в ходе которого агрессивно настроенные активисты захватили ряд административных зданий в центре Киева, создали вооруженные "силы самообороны", вступившие в открытое противостояние с органами правопорядка.

20 февраля 2014 года на Институтской улице началась стрельба неустановленных снайперов, в результате которой погибли 53 чел. Всего жертвами противостояния в Киеве 18-20 февраля стали более 100 чел. и сотни получили ранения. Среди погибших были и бойцы спецподразделения "Беркут".