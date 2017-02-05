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Трамп выразил недоумение в связи с приостановкой выполнения иммиграционного указа

Международная панорама
5 февраля, 0:13 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Борис Макаров
Из-за приостановки "кто угодно, в том числе люди со скверными намерениями, могут проникнуть" в страну, заявил президент США
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ВАШИНГТОН, 5 февраля. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Президент США Дональд Трамп в субботу выразил недоумение в связи с приостановкой выполнения положений исполнительного указа, ужесточающего иммиграционную политику. Свою точку зрения по этому вопросу глава государства обозначил на своей официальной странице в сети микроблогов Twitter.

"Куда катится наша страна, если судья может остановить запрет (министерства) национальной безопасности, и в итоге кто угодно, в том числе люди со скверными намерениями, могут проникнуть в США?" - задался вопросом хозяин Белого дома.

Как сообщили ранее корреспондент ТАСС в Госдепартаменте, внешнеполитическое ведомство было официально проинформировано минюстом о постановлении федерального суда в Сиэтле, после чего приостановило действие положений указа Трампа, касающихся аннулирования въездных виз для граждан ряда государств. Одновременно с этим о полной приостановке исполнения указа объявило и министерство национальной безопасности, которое, однако, заявило, что намерено в кратчайшие сроки добиться отмены судебного постановления и защитить президентский указ, который является законным и целесообразным. Миннацбезопасности также сообщило, что в настоящее время вернулось к стандартной процедуре проверки приезжающих в страну лиц.

В пятницу суд в Сиэтле ввел временный запрет на выполнение указа Трампа, направленного на ужесточение иммиграционного режима, решение принял судья Джеймс Робарт. Временное запретительное постановление касается президентского исполнительного указа, согласно которому США должны на 90 дней приостановить въезд в страну граждан семи государств с преимущественно мусульманским населением. Выданное судебное предписание действует в масштабах всей страны.

Робарт рассматривает иск, направленный на отмену положений указов президента США об ужесточении иммиграционного контроля, который ранее подала в федеральный суд Сиэтла генеральная прокуратура штата Вашингтон. Как отмечал генпрокурор штата Боб Фергюсон, он добивается того, чтобы суд признал данные меры неконституционными. К иску впоследствии присоединились власти штата Миннесота. Временный запрет на выполнение указа, введенный Робартом, будет действовать, пока данный иск рассматривается судом.

Трамп подписал указ, вокруг которого теперь идут судебные тяжбы, 27 января. Этот документ, в частности, ужесточил порядок приема беженцев и установил запрет продолжительностью 90 дней на допуск в Соединенные Штаты граждан Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана.

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