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Трамп уверен, что ему удастся обжаловать решение суда по миграционному указу

Международная панорама
5 февраля, 5:22 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Борис Макаров
Президент США заявил, что победа необходима для безопасности страны
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ВАШИНГТОН, 5 февраля. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Президент США Дональд Трамп выразил в субботу уверенность в том, что ему удастся обжаловать решение федерального суда Сиэтла, в соответствии с которым профильные ведомства временно приостановили выполнение ряда положений указа об ужесточении миграционной политики. С соответствующим заявлением он выступил в беседе с журналистами.

"Мы победим, - сказал Трамп. - Ради безопасности нашей страны, мы победим".

Ранее в субботу стало известно, что министерство юстиции США направило в суд Западного округа штата Вашингтон уведомление о намерении обжаловать решение федерального судьи Джеймса Робарта. Документ не содержит оснований и аргументов для опротестования решения суда, а носит лишь формальный характер.

Как сообщает, в свою очередь, газета Seattle Times, в распоряжение которой попал поданный администрацией документ, "ответчиками (по делу о временной приостановке выполнения иммиграционного указа - прим. ТАСС) выступают Дональд Трамп, занимающий должность президента США, министерство национальной безопасности, Джон Келли, занимающий должность министра национальной безопасности, а также Рекс Тиллерсон, занимающий должность госсекретаря США". Текст уведомления состоит из одного абзаца, в котором отмечается, что означенные лица оспаривают решение о приостановке положений указа от 27 января.

В пятницу судья Робарт ввел временный запрет на исполнение указа Трампа, направленного на ужесточение иммиграционного режима. Распоряжение суда конкретно касается приостановки на 90 дней въезда в страну граждан семи государств с преимущественно мусульманским населением. Выданное судебное предписание действует в масштабах всей страны.

Как сообщили ранее корреспонденту ТАСС в Госдепартаменте, внешнеполитическое ведомство было официально проинформировано минюстом о постановлении федерального суда в Сиэтле, после чего приостановило действие положений указа Трампа, касающихся аннулирования въездных виз для граждан ряда государств. Одновременно с этим о полной приостановке исполнения указа объявило и министерство национальной безопасности, которое, однако, заявило, что намерено в кратчайшие сроки добиться отмены судебного постановления и защитить президентский указ, который является законным и целесообразным. Министерство нацбезопасности также сообщило, что в настоящее время вернулось к штатной процедуре проверки приезжающих в страну лиц.

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