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WP: чета Трампов наняла нового декоратора для переобустройства Белого дома

Международная панорама
5 февраля, 10:00 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Борис Макаров
При этом не исключено, что изменения будут представлять собой просто косметические модификации оформления внутреннего пространства здания
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ВАШИНГТОН, 5 февраля. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Президент США Дональд Трамп со своей супругой Меланьей готовятся придать уникальный облик интерьеру Белого дома, наняв нового декоратора. Как сообщила газета The Washington Post, им стала дизайнер Тэм Канналихэм, ранее работавшая в интерьерном подразделении американского дома модной одежды Ralph Laurent.

Между тем на сегодняшний день пока не известно, к каким переменам готовиться зданию на Пенсильвания-авеню, 1600 с более чем 200-летней историей. Судя по высказываниям Стефани Уолкофф, старшего советника Меланьи Трамп, изменения, возможно, будут сведены к косметическим модификациям оформления внутреннего пространства. "Миссис Трамп высоко ценит историческую составляющую Белого дома, и с традиционным подходом Тэм к дизайну они лаконично придадут элегантности и комфорта помещениям, в которых предстоит проводить время президенту, первой леди, а также их сыну Бэррону", - сказала Уолкофф.

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Канналихэм - дизайнер из Лаоса, она руководит собственным предприятием Kannalikham Designs. Вместе с тем она не является широко известным декоратором, о ней имеется крайне мало информации в интернете, даже ее аккаунт в социальной сети Instagram закрыт для общественности.

К настоящему моменту неясно, будет ли Канналихэм поручено заняться оформлением лишь жилых помещений Белого дома, которые располагаются на втором этаже здания, или она также приложит руку к интерьеру Овального кабинета и других комнат исторического комплекса. Как отмечает The Washington Post, в прошлом декораторы президентских семей занимались и тем, и другим. Однако, как показывает практика, окончательный облик Овальный кабинет обретет не сразу, поскольку все предметы интерьера и мебель делаются исключительно на заказ.

Примечательно, что по наблюдениям Исторической ассоциации Белого дома, Трамп уже успел ознакомиться с хранилищем здания на Пенсильвания-авеню и внести кое-какие изменения в рабочую обстановку. Так, в частности, в Овальном кабинете вновь появились гардины золотого оттенка, обрамлявшие окна при Билле Клинтоне, а также ковер, который был в кабинете главы государства при Рональде Рейгане.

Каки Хокерсмит, декоратор Белого дома во время президентства Билла Клинтона, заметила золотые гардины в день инаугурации Дональда Трампа и вскоре поняла, что речь идет о тех самых гардинах, которые впервые появились в Овальном кабинете 20 января 1993 года, а после висели позади рабочего места главы государства на протяжении восьми лет. "Я была удивлена, но посчитала это проявлением хорошего вкуса", - признала Хокерсмит.

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