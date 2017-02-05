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Наркодилеры в США наносят на упаковки со своим "товаром" изображения Трампа

Международная панорама
5 февраля, 11:40 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин
Таким образом преступники отреагировали на указ президента США о строительстве крупного барьера на границе с Мексикой
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НЬЮ-ЙОРК, 5 февраля. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Партия сильнодействующих наркотиков оценочной стоимостью на подпольном рынке до 100 тысяч долларов перехвачена в американском штате Флорида. На упаковки с зельем при фасовке были нанесены схематичные изображения покойного главаря Медельинского наркокартеля Пабло Эскобара, руководителя наркокартеля "Синалоа" Хоакина Гусмана и президента США Дональда Трампа.

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"Я хочу сказать наркоторговцам только то, что они совершили большую ошибку, поместив изображение президента на это", - заявила генеральный прокурор штата Памела Бонди. "Это крупная ошибка. Теперь мы будем еще беспощаднее очищать улицы наших городов от этой гадости. Поверить своим глазам не могу", - добавила она.

Партия героина и кокаина была конфискована 27 января и считается крупнейшей в современной истории округа Эрнандо. Наркотики общим весом 1,5 кг были расфасованы примерно в 5,5 тысячи упаковок. Большинство из них удалось обнаружить при проверке на дороге в багажнике автомобиля 46-летнего Келвина Скотта Джонсона, который находится под стражей в центре предварительного заключения Эрнандо. Залог для освобождения до начала суда установлен в размере 75 тысяч долларов.

Джонсон впервые попал в поле зрения полиции в мае 2016 года. В то время Почтовая служба США уведомила блюстителей порядка об обнаружении в одной из бандеролей 550 доз наркотиков. Посылка была отправлена с северо-востока США. Со временем следователи вышли на след Джонсона.

Власти Флориды пока не готовы объяснить, зачем наркодилеры поместили на упаковки изображение, имя и фамилию Трампа наряду с главарями наркокартелей. Эскобар вошел в историю как один из самых известных и жестоких преступников XX века не только Колумбии, но и всего мира. Он был убит в перестрелке с полицией в 1993 году. Мексиканец Гусман по прозвищу Коротышка был экстрадирован в США в январе этого года для суда. Гусмана содержат в специальном блоке одной из нью-йоркских тюрем, без права покидать камеру в течение 23-х часов в сутки и без права свиданий с гражданской женой Эммой Коронель.

Трамп 25 января подписал указ о строительстве крупного барьера на границе с Мексикой и заявил, что его реализация "начнется немедленно". Как сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, такая стена ограничит "наплыв наркотиков, преступности и незаконных иммигрантов" в Соединенные Штаты, причем "Мексика заплатит" за возведение ограждения "тем или иным образом".

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