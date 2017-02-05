Ирак приветствует решение апелляционного суда США по иммиграционному указу Трампа

Россиянка Заварзина выиграла этап КМ по сноуборду в БолгарииСпорт 5 февраля, 17:02
"Манчестер Юнайтед" может потерять £85 млн в случае непопадания в ЛЧ по итогам сезонаСпорт 5 февраля, 16:45
Qatar Airways начала осуществлять самый длинный прямой перелет в миреОбщество 5 февраля, 16:39
Футболисты "Милана" потерпели третье поражение подряд в чемпионате ИталииСпорт 5 февраля, 16:34
Сборная Финляндии завоевала бронзу чемпионата мира по хоккею с мячомСпорт 5 февраля, 16:00
Российские саночники стали вторыми в эстафете на этапе Кубка мира в ОберхофеСпорт 5 февраля, 15:28
Источник: "Локомотив" ведет переговоры с "Ольборгом" по трансферу футболиста БассогогаСпорт 5 февраля, 15:24
Вяльбе: лыжнику Ретивых важно сохранить форму перед стартом чемпионата мираСпорт 5 февраля, 14:59
Россиянки завоевали бронзу на Универсиаде в прыжках на лыжах с трамплина в командеСпорт 5 февраля, 14:36
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Ирак выразил удовлетворения в связи с решением апелляционного суда США по иммиграционному указу президента США Дональда Трампа, подчеркнув, что это решение является "шагом в правильном направлении". Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя иракского правительства.
"Это шаг в правильном направлении, который позволит разрешить проблемы, возникшие в связи с этим (указом, - прим. ТАСС)", - заявил агентству представитель правительства Саад аль-Хадити.
Ранее в воскресенье агентство AP сообщало, что суд в США отклонил апелляцию американского Министерства юстиции на решение федерального суда Сиэтла, в соответствии с которым было временно приостановлено выполнение исполнительного указа президента Дональда Трампа об ужесточении миграционной политики. Министерство юстиции США подало апелляцию на решение федерального суда Сиэтла в субботу.
В пятницу судья Джеймс Робарт в Сиэтле (штат Вашингтон) ввел временный запрет на исполнение положений указа Трампа от 27 января, направленного на ужесточение миграционного режима. Распоряжение суда конкретно касается приостановки на 90 дней въезда в страну граждан семи государств с преимущественно мусульманским населением.