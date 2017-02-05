Ирак приветствует решение апелляционного суда США по иммиграционному указу Трампа

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Ирак выразил удовлетворения в связи с решением апелляционного суда США по иммиграционному указу президента США Дональда Трампа, подчеркнув, что это решение является "шагом в правильном направлении". Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя иракского правительства.

"Это шаг в правильном направлении, который позволит разрешить проблемы, возникшие в связи с этим (указом, - прим. ТАСС)", - заявил агентству представитель правительства Саад аль-Хадити.

Ранее в воскресенье агентство AP сообщало, что суд в США отклонил апелляцию американского Министерства юстиции на решение федерального суда Сиэтла, в соответствии с которым было временно приостановлено выполнение исполнительного указа президента Дональда Трампа об ужесточении миграционной политики. Министерство юстиции США подало апелляцию на решение федерального суда Сиэтла в субботу.

В пятницу судья Джеймс Робарт в Сиэтле (штат Вашингтон) ввел временный запрет на исполнение положений указа Трампа от 27 января, направленного на ужесточение миграционного режима. Распоряжение суда конкретно касается приостановки на 90 дней въезда в страну граждан семи государств с преимущественно мусульманским населением.