Демократы в Конгрессе призвали ФБР выяснить, есть ли у Трампа связи с РФ

НЬЮ-ЙОРК, 5 февраля. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Федеральному бюро расследований (ФБР) требуется точно установить, имеются ли у России сведения, компрометирующие президента США Дональда Трампа и позволяющие его шантажировать. Для этого надо выявить финансовые, личные и политические связи республиканца с РФ. Об этом заявила в воскресенье в эфире телекомпании NBC лидер демократов в Палате представителей Конгресса Нэнси Пелоси.

"Я хочу знать, что у русских есть на Трампа. Я считаю, что ФБР придется провести расследование его финансовых, личных и политических связей с Россией", - предупредила законодатель. "Мы хотим увидеть его (Трампа) налоговые отчетности, чтобы знать правду об отношениях" между руководством РФ и Трампом, добавила лидер демократов в нижней палате Конгресса.

Телекомпания CNN ранее в январе со ссылкой на сведения, будто бы полученные от должностных лиц США, сообщила, что на спецбрифинге в Нью-Йорке руководители американских разведведомств ознакомили Трампа с якобы имеющимися свидетельствами наличия у российских спецслужб информации личного и финансового характера, дискредитирующей президента США.

Согласно CNN, во время брифинга избранному президенту старались продемонстрировать, что Москва собирала компрометирующие данные о членах двух ведущих политических партий США, однако сознательно сделала достоянием общественности только то, что касается демократа, бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон. Республиканец назвал тему досье и публикации "фальшивкой и тотальной политической охотой на ведьм".

Позже газета The Wall Street Journal сообщила, что автором так называемого секретного досье является компания Orbis Business Intelligence Ltd. Она базируется в Лондоне, укомплектована главным образом бывшими сотрудниками британских спецслужб и выполняет деликатные заказы частных фирм.

Директор национальной разведки США Джеймс Клэппер заявил, что данное досье не было составлено американскими спецслужбами. Он сообщил, что 11 января у него с Трампом состоялась беседа о проведенных 6 января закрытых брифингах, которые были посвящены совершенным в период избирательной кампании кибератакам, приписываемым России. Специальный комитет Сената Конгресса США по разведке отказался расследовать изложенные в досье "домыслы о контактах" между предвыборным штабом Трампа и Россией.