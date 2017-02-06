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Fox: Трамп предлагал президенту Мексики помощь в борьбе с наркокартелями

Международная панорама
6 февраля, 2:26 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин
Президент США назвал наркокартели "общей проблемой" США и Мексики, так как в том числе распространяют "отраву" на юге Америки
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НЬЮ-ЙОРК, 6 февраля. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Президент США Дональд Трамп неделю назад в телефонном разговоре с президентом Мексики Энрике Пеньей Ньето говорил о необходимости обуздать наркокартели и предлагал помощь. Американский лидер рассказал об этом в интервью телеканалу Fox News, фрагмент которого был показан в эфире в воскресенье.

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"Нам придется что-то делать с картелями. Я говорил с ним (Ньето) об этом, я хочу помочь ему в этом. Я считаю его хорошим человеком, у нас очень хорошие отношения", - отметил глава государства.

По его словам, президент Ньето, "как представляется, весьма настроен получить от нас поддержку". Трамп подчеркнул, что наркокартели являются "общей проблемой" США и Мексики, так как в том числе распространяют "отраву на юге нашей страны". Он не дал прямого ответа на просьбу оценить степень коррумпированности соседнего государства, ограничившись лишь констатацией того, что наркобизнес является самой серьезной проблемой Мексики и мешает властям контролировать всю территорию страны.

Трамп изложил содержание разговора с Ньето иначе, чем агентство Associated Press (АР), по данным которого, президент США якобы угрожал направить американские войска, если вооруженные силы соседней страны не смогут обуздать "плохих парней". Агентство признало, что приведенный им фрагмент не разъяснял, о каких "парнях" идет речь и куда грозил направить американские войска президент США.

В интервью телеканалу CBN Трамп ранее подтвердил, что 27 января провел телефонный разговор с Пеньей Ньето, который отменил свой визит в США из-за планов американской администрации возвести стену на южной границе за счет Мехико.

Трамп 25 января подписал указ о строительстве крупного барьера на границе с Мексикой и заявил, что его реализация начнется немедленно. Как сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, такая стена ограничит наплыв наркотиков, преступности и незаконных иммигрантов в Соединенные Штаты, причем Мексика заплатит за возведение ограждения тем или иным образом. Пенья Ньето ранее заявлял, что его страна рассчитывает иметь хорошие отношения с администрацией Трампа, однако не станет платить за строительство пограничной стены.

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Персоны
Трамп, Дональд Пенья Ньето, Энрике
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