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Трамп примет участие во встрече лидеров стран НАТО в мае

Международная панорама
6 февраля, 3:12 дата обновления: 6 февраля, 3:37 UTC+3
Как сообщается в заявлении Белого дома, президент США и генсек НАТО отметили необходимость продолжать координировать действия, чтобы реагировать на весь спектр вызовов безопасности
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Дональд Трамп

Дональд Трамп

© EPA/JUSTIN LANE

ВАШИНГТОН, 6 февраля. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Президент США Дональд Трамп примет участие во встрече лидеров стран НАТО, которая пройдет во второй половине мая в Европе. Об этом заявила пресс-служба Белого дома.

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"Президент Трамп согласился принять участие во встрече лидеров НАТО в Европе в конце мая", - говорится в заявлении, распространенном по итогам телефонного разговора Трампа с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом

"Лидеры обсудили, каким образом убедить всех членов НАТО выполнять свои обязательства по финансированию альянса. Стороны сошлись во мнении относительно необходимости продолжать координировать действия (США и НАТО), чтобы реагировать на весь спектр вызовов безопасности, с которыми сталкивается альянс", - отметила пресс-служба.

Ранее Трамп неоднократно заявлял, что у НАТО "есть проблемы", а сам альянс является устаревшей организацией. Кроме того, республиканец высказывал критику в адрес других членов альянса, заявляя, что страны "больше не платят то, что должны платить", имея в виду финансирование организации. По словам Трампа, только пять стран-членов НАТО тратят на оборону столько, сколько должны.

 

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