Трамп примет участие во встрече лидеров стран НАТО в мае

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ВАШИНГТОН, 6 февраля. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Президент США Дональд Трамп примет участие во встрече лидеров стран НАТО, которая пройдет во второй половине мая в Европе. Об этом заявила пресс-служба Белого дома.
"Президент Трамп согласился принять участие во встрече лидеров НАТО в Европе в конце мая", - говорится в заявлении, распространенном по итогам телефонного разговора Трампа с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом
Ранее Трамп неоднократно заявлял, что у НАТО "есть проблемы", а сам альянс является устаревшей организацией. Кроме того, республиканец высказывал критику в адрес других членов альянса, заявляя, что страны "больше не платят то, что должны платить", имея в виду финансирование организации. По словам Трампа, только пять стран-членов НАТО тратят на оборону столько, сколько должны.